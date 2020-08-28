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futebol

Fluminense paga direitos de imagem de maio e 30% dos salários de julho dos funcionários

Clube agora deve o complemento aos funcionários, dois meses de direitos de imagem, além dos salários de julho aos jogadores...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 14:24

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 14:24
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC
Às vésperas do clássico contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, o Fluminense quitou, nesta sexta-feira, os direitos de imagem dos jogadores referentes ao mês de maio e 30% dos salários de julho dos funcionários. Com isso, o clube fica devendo dois meses de imagem e os salários de julho aos atletas, além dos 70% restantes dos funcionários.
A informação foi dada inicialmente pelo "Globo Esporte". Vale lembrar que nos meses em que houve redução salarial dos jogadores, a proporção do desconto na CLT também foi aplicada aos direitos de imagem. Esse valor, porém, é pago a apenas uma parte do elenco.
Por parte dos funcionários, o salário de julho já é o primeiro em que o acordo coletivo de redução de parte dos vencimentos está valendo. O Flu diminuiu em 25% a carga horária daqueles que recebem mais de R$ 4 mil mensais. A redução é em cima do valor excedido aos R$ 4 mil e valerá para os meses de julho, agosto e setembro. Em contrapartida, os funcionários terão seus empregos assegurados por outros três meses – outubro, novembro e dezembro. Para quem está de home office, isso passa a valer a partir de agosto.
Para os jogadores, foi acertada uma nova redução de 25% do salário dos jogadores profissionais referente ao mês de junho, já pago.

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