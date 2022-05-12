Fluminense mantém embalo com Diniz, bate Vila Nova e avança na Copa do Brasil

Cano, sempre ele, deixou sua marca em cima do Vila Nova Crédito: Marcelo Goncalves/Fluminense

Embalado após a chegada de Fernando Diniz, o Fluminense garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (11) ao vencer o Vila Nova por 2 a 0, no Serra Dourada, em duelo de volta da terceira fase da competição nacional. Os gols do jogo foram marcados por Cano e Luiz Henrique.

Na ida, disputada no Maracanã, o Flu, ainda sob comando de Abel Braga, já havia vencido por 3 a 2 e atuava pelo empate em Goiânia. O adversário na próxima fase será conhecido em sorteio nos próximos dias.

Agora, o Fluminense volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado (14), às 21h, recebe o Athletico-PR no Maracanã, pela sexta rodada do torneio nacional. No mesmo dia, mas às 18h30, Vila Nova visita o Sampaio Corrêa, pela Série B.

O JOGO

Cano perdeu uma chance clara antes do primeiro minuto de jogo, após bom lançamento em profundidade de Luiz Henrique. Precisou, porém, de pouco tempo para se redimir e decidir a classificação do Flu. Aos 9, aproveitou casquinha de Nino após cobrança de escanteio e mandou no contrapé de Georgemy para abrir o caminho da vitória.

O Fluminense conseguiu marcar cedo e ficou em situação mais confortável em Goiânia. No primeiro tempo, recuou após abrir o placar e teve dificuldade para manter a posse de bola, trocar passes e criar novas chances. O time foi pressionado e correu risco de levar o empate. Mudou a postura após o intervalo e dominou as ações na etapa final.

Depois de praticamente abdicar de jogar após o 1 a 0, o time de Diniz voltou melhor do intervalo e conseguiu criar duas boas chances. Cano desperdiçou a primeira após cruzamento de Nathan. Pouco depois, Yago Felipe finalizou da entrada da área, mas mandou para fora. A recompensa veio aos 21, quando Luiz Henrique ampliou de cabeça após boa troca de passes e cruzamento de Pineida.

O Fluminense segue sem jamais perder para o Vila Nova. Com o resultado desta noite, são quatro vitórias e dois empates em seis jogos disputados contra os goianos na história. "O Serra Dourado é nosso", gritou a torcida tricolor em Goiânia.