Fluminense inicia venda de ingressos para jogo com o Sport; veja como comprar

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

O Fluminense inicia, nesta quarta-feira, a venda de ingressos para a partida do próximo sábado, às 21h, contra o Sport, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da liberação de 100% da capacidade pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o Tricolor colocou apenas 20 mil ingressos disponíveis, como já vinha fazendo, e não vai abrir o Setor Leste. O Norte ficará para os visitantes.Não será exigido exame negativo de Covid-19 para quem tiver o ciclo vacinal completo. A testagem continua obrigatória para quem ainda não completou o ciclo de vacinação obedecendo ao cronograma instituído pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do município. Crianças ainda não vacinadas poderão acessar o estádio, desde que façam o teste. O exame, antígeno ou RT-PCR, deverá ser realizado a partir de 48 horas antes do início do evento.

Veja a tabela do Brasileirão

​Os ingressos vão começar a ser comercializados nesta quarta-feira (03/11), a partir das 18h, somente pela internet e o clube começa a conceder os descontos extras em ingressos aos sócios. Veja mais informações aqui.CONFIRA AS INFORMAÇÕES DE INGRESSO:

Abertura das vendas:

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – 03/11 (quarta-feira), às 18h- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – 03/11 (quarta-feira), às 19h- Guerreiro – 03/11 (quarta-feira), às 20h

Vendas em nense.com.br, na aba “Ingressos”

Não-Sócios: 03/11 (quarta-feira), às 21h

Vendas em fluminensefc.futebolcard.com

Encerramento das vendas: 06/11 (sábado), às 15hVALORES

Setor Sul

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0*- Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20**- Guerreiro – R$ 56

*Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir DOIS ingressos a R$ 0.** Sócios com admissão até 10/08/2021 poderão adquirir UM ingresso a R$ 0.

Não-Sócios- Inteira - R$ 80- Meia-entrada - R$ 40

Setor Norte – Torcida Visitante

- Inteira – R$ 80- Meia-entrada – R$ 40

Maracanã Mais(Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não alcóolicas incluídas)

Sócios- Tricolor de Coração, Check-Ins 2021, Pacote Futebol, Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 182,50

Não-Sócios- Inteira - R$ 300- Meia-entrada - R$ 182,50

*O setor Leste não será aberto

Uma das premissas obrigatórias para o acesso ao estádio é a apresentação do comprovante do ciclo vacinal em dia (ciclo completo ou carteira de vacinação em dia de acordo com o cronograma da SMS). O comprovante de vacinação deverá ser enviado pelo site https://www.veussaude.com.br/validavacinaflu. Quem já enviou o comprovante anteriormente não precisará realizar o procedimento mais uma vez, exceto caso tenha ocorrido alguma atualização no ciclo vacinal.

PARA QUEM PRECISA DE EXAME

O exame de Covid-19 deverá ser realizado exclusivamente nos laboratórios credenciados pelo Fluminense para essa partida a partir das 18h do dia 04/11 (quinta-feira) até 15h do dia 06/11 (sábado). Veja aqui os locais dos testes.

De posse do voucher de compra do ingresso ou e-mail de confirmação da compra do ingresso e da carteira/comprovante de vacinação contra a Covid-19, dirija-se a uma das unidades de atendimento dos laboratórios credenciados. É obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação (original e cópia) ou a impressão do documento emitido pelo aplicativo Conecte SUS para a realização do exame.

Para a realização do exame, será solicitada a assinatura de um termo de consentimento para compartilhamento de informações pelo laboratório ao Fluminense e à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Todo o procedimento obedece à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O resultado do teste é enviado diretamente ao Fluminense (o torcedor também recebe o resultado por e-mail posteriormente, não havendo necessidade de permanecer no local).

Não é necessário pedido médico para a realização do teste.

E SE O RESULTADO FOR POSITIVO? Caso o resultado do teste seja positivo, o torcedor perde imediatamente seu direito de acessar o estádio no dia do jogo. Os valores investidos na compra do ingresso serão estornados. Porém, o valor do teste não será reembolsado.

E SE O RESULTADO FOR NEGATIVO? Neste caso, o torcedor estará apto a acessar o estádio. O torcedor deverá se comprometer a seguir todos os protocolos de segurança sanitária, sob pena de ser retirado do evento.

RETIRADA DO INGRESSO

O próximo passo será a retirada do ingresso. Para isso, o torcedor deverá comparecer a um dos locais de retirada portando, obrigatoriamente, cópias impressas do documento oficial com foto, comprovante de vacinação contra a Covid-19 em dia, resultado negativo do teste para Covid-19 (se houver necessidade do teste) e o voucher do ingresso, além do cartão realizado na compra (caso a compra tenha sido realizada com cartão de terceiros, apresente uma cópia do cartão, cópia do documento do dono do cartão e declaração de próprio punho do dono do cartão autorizando a retirada).

Confira os pontos de retirada:

Torcida do Fluminense:

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)- Dias 04 e 05/11 (quinta e sexta-feira), das 10h às 20h- Dia 06/11 (sábado), das 10h às 16h

Maracanã – Bilheteria 1- Dia 04/11 (quinta-feira), das 10h às 17h (Gratuidades e vacinados)- Dia 06/11 (sábado), das 10h às 15h

Maracanã – Bilheteria 2- Dia 06/11 (sábado), das 10h às 15h

*Não haverá retirada no Maracanã na hora do jogo*Não haverá retirada no Maracanã na sexta-feira (05/11) em função do jogo Flamengo x Atlético-GO

Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)- Dias 04 e 05/11 (quinta e sexta-feira), das 10h às 17h- Dia 06/11 (sábado), das 10h às 13h

Shopping Tijuca – Loja Oficial Fluminense FC (Avenida Maracanã, 987, Bloco 4, Loja 08)- Dias 04 e 05/11 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 06/11 (sábado), das 10h às 18h

Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Gavião Peixoto, 104, Icaraí)- Dias 04 e 05/11 (quinta e sexta-feira), das 10h às 17h- Dia 06/11 (sábado), das 10h às 13h

Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)- Dias 04 e 05/11 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 06/11 (sábado), das 10h às 17h

Shopping Caxias – Loja Oficial Fluminense FC (Rodovia Washington Luiz, 2895, Loja 202 D)- Dias 04 e 05/11 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 06/11 (sábado), das 10h às 16h

Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206 S, Piso L2)- Dias 04 e 05/11 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 06/11 (sábado), das 10h às 16h

Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)- Dias 04 e 05/11 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 06/11 (sábado), das 10h às 16h

Norte Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Dom Hélder Câmara, 5474, Loja 815)- Dias 04 e 05/11 (quinta e sexta-feira), das 10h às 21h- Dia 06/11 (sábado), das 10h às 17h

IMPORTANTE: Gratuidades só poderão ser retiradas em Laranjeiras e no Maracanã (Bilheteria 1). NÃO haverá retirada no sábado (06/11), dia da partida.

Torcida visitante:

Maracanã – Bilheteria 1- Dia 04/11 (quinta-feira), das 10h às 17h- Dia 06/11 (sábado), das 10h às 15h