Fluminense freta voo por mais tempo de treinos antes da Copa do Brasil

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC

Com o calendário apertado, as equipes tem tido pouco tempo de descanso entre as partidas. Pensando nisso, o Fluminense fretou um voo para a delegação retornar ao Rio de Janeiro logo após o jogo de sábado, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Isso porque o Tricolor terá uma importante missão na próxima terça-feira, quando encara o Figueirense às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

A informação foi divulgada inicialmente pelo "Globo Esporte" e confirmada pelo LANCE!. Apesar de algumas equipes da Série A estarem fretando voos com bastante frequência, o Fluminense não deve fazer isso sempre, apenas em ocasiões de maior necessidade. Com isso, o Flu terá, além do conforto, mais tempo para descansar e dois dias de treinamento. No jogo de ida da Copa do Brasil, o time de Odair Hellmann acabou perdendo por 1 a 0.

A competição é vista como uma das prioridades do Fluminense para a temporada. Além da chance de título, o torneio é financeiramente interessante e a classificação na terceira fase já dá R$ 2 milhões aos cofres do Tricolor.