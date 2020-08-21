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Fluminense freta voo por mais tempo de treinos antes da Copa do Brasil

Tricolor retornará de Curitiba logo após a partida deste sábado, na Arena da Baixada, e encara o Figueirense na próxima terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 14:07

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 14:07

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC
Com o calendário apertado, as equipes tem tido pouco tempo de descanso entre as partidas. Pensando nisso, o Fluminense fretou um voo para a delegação retornar ao Rio de Janeiro logo após o jogo de sábado, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Isso porque o Tricolor terá uma importante missão na próxima terça-feira, quando encara o Figueirense às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.
A informação foi divulgada inicialmente pelo "Globo Esporte" e confirmada pelo LANCE!. Apesar de algumas equipes da Série A estarem fretando voos com bastante frequência, o Fluminense não deve fazer isso sempre, apenas em ocasiões de maior necessidade. Com isso, o Flu terá, além do conforto, mais tempo para descansar e dois dias de treinamento. No jogo de ida da Copa do Brasil, o time de Odair Hellmann acabou perdendo por 1 a 0.
A competição é vista como uma das prioridades do Fluminense para a temporada. Além da chance de título, o torneio é financeiramente interessante e a classificação na terceira fase já dá R$ 2 milhões aos cofres do Tricolor.
Pensando no jogo do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, agora à tarde, o Fluminense treina na Arena da Baixada para começar a adaptação ao gramado sintético. A partida é válida pela quinta rodada e o Flu tenta a primeira vitória fora de casa.

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