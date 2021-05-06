Fluminense fecha patrocínio com o Grupo Gazin; marca será estampada no uniforme já diante da Portuguesa

Crédito: Divulgação/Fluminense

Na tarde desta quinta-feira, o Fluminense, por meio de uma nota oficial, informou que fechou um contrato de patrocínio de 12 meses com o Grupo Gazin. Esta empresa atua no setor de varejo de móveis e eletrodomésticos, serviços, informática, atacado, fabricantes de colchões e e-commerce. A marca será estampada na parte superior das costas do uniforme do time profissional do Tricolor já a partir do jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no domingo, às 16 h, no Maracanã, contra a Portuguesa.

> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores - A chegada de um grande patrocinador, quando o mercado sofre com a pandemia, mostra que estamos alcançando resultados por uma filosofia de gestão que prioriza a organização, a estabilidade do ambiente e o estímulo permanente. Nunca é demais repetir que continuamos no caminho certo, em busca da expansão da nossa marca e recebemos o Grupo Gazin como parte deste projeto - disse o presidente Mário Bittencourt.

> Veja a tabela do Campeonato Carioca de 2021O Grupo Gazin já trabalhava com patrocínio esportivo. A marca já está estampada em times de futebol, no futsal e em projetos sociais no Brasil. O gerente de Marketing da Gazin, Edson Oleksyw, comemorou o contrato firmado e destacou que isso é um motivo de orgulho.

- O Grupo tem muito forte em seu propósito como empresa o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Neste contexto, o esporte, principalmente o futebol, desempenha um papel importantíssimo, além de ser um gerador de renda e um excelente canal de visibilidade no mercado. Por isso, a Gazin tem investido estratégica e maciçamente no marketing esportivo, apoiando diversos times e categorias.

- Patrocinar o Fluminense, um dos mais tradicionais times do Brasil, é motivo de muito orgulho e grandes expectativas de sucesso. Estamos comemorando o contrato promissor com o Tricolor e o começo de uma parceria forte que tem tudo para ser supercampeã.CONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO FLUMINENSE

O Fluminense Football Club anuncia a assinatura de contrato de patrocínio com o Grupo Gazin - um dos maiores grupos empresariais do Brasil, no setor de varejo de móveis e eletrodomésticos, serviços, informática, atacado, fabricantes de colchões e e-commerce. A marca será estampada na propriedade Costas Superior do uniforme do time profissional do Tricolor já a partir da semifinal do Carioca, no domingo (09/05), às 16 horas, no Maracanã. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses.

O presidente Mário Bittencourtt falou da importância do novo patrocinador, em um momento em que o clube está superando adversidades e corrigindo rumos, para voltar à rota das grandes conquistas. “A chegada de um grande patrocinador, quando o mercado sofre com a pandemia, mostra que estamos alcançando resultados por uma filosofia de gestão que prioriza a organização, a estabilidade do ambiente e o estímulo permanente. Nunca é demais repetir que continuamos no caminho certo, em busca da expansão da nossa marca e recebemos o Grupo Gazin como parte deste projeto”.

A Gazin já tem tradição no patrocínio esportivo, estampando sua marca em times de futebol, no futsal e em projetos sociais no Brasil. “O Grupo tem muito forte em seu propósito como empresa o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Neste contexto, o esporte, principalmente o futebol, desempenha um papel importantíssimo, além de ser um gerador de renda e um excelente canal de visibilidade no mercado. Por isso, a Gazin tem investido estratégica e maciçamente no marketing esportivo, apoiando diversos times e categorias. Patrocinar o Fluminense, um dos mais tradicionais times do Brasil, é motivo de muito orgulho e grandes expectativas de sucesso. Estamos comemorando o contrato promissor com o Tricolor e o começo de uma parceria forte que tem tudo para ser supercampeã”, revela o gerente de Marketing do Grupo, Edson Oleksyw.

Grupo Gazin

Fundado há 55 anos em Douradina, no Paraná, o Grupo Gazin foi eleito em 2020 a segunda melhor empresa do varejo brasileiro no ranking “Melhores & Maiores” da Revista Exame. A premiação reconhece o desempenho das empresas que representam os 20 maiores setores econômicos do país.