Fluminense faz treino em Fortaleza e embarca direto para Goiânia; jogo de domingo será em São Januário

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense já está a caminho de Goiânia, onde enfrenta o Atlético-GO na próxima quarta-feira, às 19h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Para diminuir as viagens, o Tricolor optou por não voltar ao Rio de Janeiro após o empate por 1 a 1 com o Fortaleza, no último domingo.

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Os jogadores que foram titulares na partida fizeram trabalhos regenerativos na academia. Já quem não iniciou a partida fez atividades com bola no CT do Ceará. O voo para Goiânia foi durante a tarde. O elenco volta a treinar nesta terça-feira, a partir de 9h30.

De acordo com a programação divulgada pelo Flu, o elenco folga na quinta-feira e treina sexta e sábado no CT Carlos Castilho. No domingo, o Tricolor encara o Corinthians. Com o Maracanã fechado para a Copa América, o jogo será em São Januário, às 16h.

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