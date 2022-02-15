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futebol

Fluminense e Vasco se enfrentam no sábado de Carnaval, mas local segue indefinido

Partida será disputada no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, ou no Estádio Nilton Santos no próximo dia 26...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 16:39

LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2022 às 16:39
A Ferj oficializou as datas e horários dos jogos da nona rodada do Campeonato Carioca, realizada durante o período do Carnaval. O clássico entre Fluminense e Vasco será disputado no sábado, dia 26 de fevereiro, às 17h. No entanto, o palco ainda não está definido.Mandante, o Flu tem as opções do Nilton Santos ou do Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, de acordo com o que indica o site da federação. O Tricolor disputou as últimas partidas na casa do Botafogo e jogará no Luso-Brasileiro como visitante nesta quarta-feira.
O duelo terá transmissão apenas no pay-per-view e acontece entre os jogos do Fluminense na Libertadores. No próximo dia 22 o Tricolor abre a segunda fase diante do Millonarios e no dia 1º de março recebe os colombianos em São Januário. O Vasco terá um intervalo de seis dias para o compromisso.
Na próxima rodada, o Fluminense, líder do Cariocão, enfrenta o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira, às 21h35. Já o Vasco, em quarto, tem o Bangu na quinta, às 20h30.
Crédito: FluminenseeVascoseenfrentaramsóumaveznoanopassado(Foto:LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

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