Fluminense e Vasco se enfrentam no sábado de Carnaval, mas local segue indefinido

A Ferj oficializou as datas e horários dos jogos da nona rodada do Campeonato Carioca, realizada durante o período do Carnaval. O clássico entre Fluminense e Vasco será disputado no sábado, dia 26 de fevereiro, às 17h. No entanto, o palco ainda não está definido.Mandante, o Flu tem as opções do Nilton Santos ou do Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, de acordo com o que indica o site da federação. O Tricolor disputou as últimas partidas na casa do Botafogo e jogará no Luso-Brasileiro como visitante nesta quarta-feira.

O duelo terá transmissão apenas no pay-per-view e acontece entre os jogos do Fluminense na Libertadores. No próximo dia 22 o Tricolor abre a segunda fase diante do Millonarios e no dia 1º de março recebe os colombianos em São Januário. O Vasco terá um intervalo de seis dias para o compromisso.

Na próxima rodada, o Fluminense, líder do Cariocão, enfrenta o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira, às 21h35. Já o Vasco, em quarto, tem o Bangu na quinta, às 20h30.