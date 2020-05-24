Fluminense diz não ter recebido convite para reunião e se mantém contra retorno

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Através de nota oficial, o Fluminense esclareceu o motivo de não comparecer a uma reunião marcada para este domingo pelo prefeito do Rio, Marcello Crivella, para tratar do retorno às atividades. O clube afirma que não recebeu qualquer convite formal do encontro e que a convocação foi feita pelo WhatsApp pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, "sem que houvesse informação e muito menos discussão prévia do tema a ser tratado".

Portanto, o clube "optou por manter-se apenas em observação, sem que isso signifique qualquer posicionamento em relação à reunião, pois dela não tem informações". A nota divulgada ainda reafirma a postura do Tricolor de voltar ao futebol somente quando as autoridades de saúde emitirem parecer respaldado pela comunidade científica autorizando a volta dos treinos presenciais e jogos, com indicações claras de procedimentos e normas.

A reunião com Crivella foi anunciada na última sexta-feira, após um pronunciamento que indicou a possibilidade de liberação dos treinamentos. A discussão ficou ainda mais forte após os jogadores do Flamengo começarem a realizar atividades de recondicionamento físico, usando a bola, nos campos do Ninho do Urubu. A ideia do prefeito é que as equipes que puderem executar o protocolo de segurança estejam livres para voltar a partir desta segunda-feira.E MAIS:Thiago Silva no Flu? 'Se me ligar, vamos tentar de tudo', diz MárioHá 36 anos, Romerito marcava gol decisivo para o bi do Fluminense no BrasileirãoMarcos Paulo pede volta de Fred ao Fluminense e elogia postura de Mário na pandemiaMedidas do governo do Rio preveem 50% de capacidade nos estádios e distanciamento entre torcedoresCrivella acena com retorno de clubes do Rio aos treinos na segunda-feiraCOVID-19: Marcelo Crivella indica retorno de treinos no Rio; Brasil vira o 2º país com mais casos no mundoVeja o restante da nota:

O Fluminense reitera seu respeito à independência das decisões tomadas por outros clubes e se coloca, de forma solidária, à disposição para os debates em torno do tema, desde que se deem no ambiente da ciência. E tomando por base uma visão clara da realidade do que está ocorrendo nos hospitais da rede pública de saúde onde é tratada a maioria de nossos torcedores, bem como de projeções feitas por autoridades sanitárias competentes sobre a curva de contaminação, sobre o comportamento social diante da necessidade de isolamento, a perspectivas de tratamentos e formas de prevenção. Enfim, das melhores informações disponíveis sobre a possibilidade de retorno de jogos.

O Fluminense entende a necessidade de volta dos jogos em razão de pressões econômicas, sobretudo entre os clubes de menor possibilidade financeira. Tanto assim que vem ele mesmo promovendo uma série de ações, como o lançamento de seu novo uniforme, descontos de incentivo para os sócios permanecerem em dia com seus mensalidades, ações de aproximação e exposição da marca de nossos patrocinadores, entre várias outras que ainda estão por vir. Mas não dará um passo em direção ao campo enquanto não houver certeza sobre as condições seguras para nossos atletas, nossos profissionais e nossa torcida.

Nosso entendimento é de que jogos sem público não impedem aglomerações. Se não forem ao estádio, as pessoas se juntarão em frente a televisores de bares, que insistem em permanecer abertos, sobretudo nas periferias, onde o isolamento social tem tido menor adesão. O futebol, por movimentar paixões, deve estar ciente de seu compromisso social e não alimentar ansiedades.

O retorno aos treinos e campos não é apenas uma questão de saber como se poderá voltar. Ou seja, não se trata apenas de protocolos médicos. É também uma questão de quando, pois precisam ser colocadas em perspectiva todas as influências que o futebol pode causar. Saber o momento certo da curva de contaminação e nos locais certos são fatores que devem se somar ao “como” que está expresso em protocolos.