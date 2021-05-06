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futebol

Fluminense define viagem para Guayaquil nesta quarta

Delegação decola às 22h, no horário local (00h em Brasília)...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 21:12

LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 21:12
Crédito: Reprodução/Twitter
O Fluminense precisou repensar toda a programação depois da mudança do jogo contra o Junior Barranquilla (COL) para Guayaquil, no Equador. A solução encontrada foi um voo para a cidade ainda nesta quarta-feira, às 22h no horário local (00h em Brasília). As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Barcelona.
Assim como aconteceu no trajeto entre Bogotá e Armênia, o Flu não conseguiu usar o avião da "Gol", fretado no Rio de Janeiro para ir até a Colômbia. Isso acontece em função de problemas burocráticos do país, que não permite a circulação da companhia.
- Dessa forma, a equipe terá todo o dia do jogo já em solo equatoriano, além de mais duas horas em relação ao horário anterior da partida, quando marcada para Barranquilla. Esse foi um pedido da diretoria Tricolor à Conmebol, e acatado, para diminuir os efeitos de uma possível viagem no dia da partida -diz a nota do clube.
Veja a tabela da Libertadores
Antes da viagem, os jogadores tricolores treinaram pela tarde na sede da Federação Colombiana de Futebol para manter a preparação para a partida. Os desfalques para o técnico Roger Machado são o lateral-esquerdo Egídio, suspenso, além do volante Hudson, que precisará passar por cirurgia, e o atacante John Kennedy, ainda fora após testar positivo para Covid-19.
A Conmebol precisou deslocar todos os jogos marcados na Colômbia nesta semana. O país vive protestos civis em várias cidades contra uma reforma tributária. Como resposta, os manifestantes vem lidando com a opressão policial. Nos últimos seis dias de protestos, pelo menos 18 civis e um policial morreram, segundo o balanço da Defensoria do Povo. A Organização das Nações Unidas (ONU), inclusive, condenou o "uso excessivo da força" na Colômbia, na última terça-feira.

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