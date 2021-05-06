Fluminense define viagem para Guayaquil nesta quarta

Crédito: Reprodução/Twitter

O Fluminense precisou repensar toda a programação depois da mudança do jogo contra o Junior Barranquilla (COL) para Guayaquil, no Equador. A solução encontrada foi um voo para a cidade ainda nesta quarta-feira, às 22h no horário local (00h em Brasília). As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Barcelona.

Assim como aconteceu no trajeto entre Bogotá e Armênia, o Flu não conseguiu usar o avião da "Gol", fretado no Rio de Janeiro para ir até a Colômbia. Isso acontece em função de problemas burocráticos do país, que não permite a circulação da companhia.

- Dessa forma, a equipe terá todo o dia do jogo já em solo equatoriano, além de mais duas horas em relação ao horário anterior da partida, quando marcada para Barranquilla. Esse foi um pedido da diretoria Tricolor à Conmebol, e acatado, para diminuir os efeitos de uma possível viagem no dia da partida -diz a nota do clube.

Veja a tabela da Libertadores

Antes da viagem, os jogadores tricolores treinaram pela tarde na sede da Federação Colombiana de Futebol para manter a preparação para a partida. Os desfalques para o técnico Roger Machado são o lateral-esquerdo Egídio, suspenso, além do volante Hudson, que precisará passar por cirurgia, e o atacante John Kennedy, ainda fora após testar positivo para Covid-19.