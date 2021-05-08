Fluminense chega a 72,2% de aproveitamento com profissionais em 2021 e tem duas derrotas em 24 jogos

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Líder de um dos grupos mais complicados da Libertadores e semifinalista no Campeonato Carioca, o Fluminense vem mostrando que não chegou onde está por acaso. Se o empate com o Junior Barranquilla (COL) por 1 a 1 no Equador assegurou a nona partida de invencibilidade do Tricolor na atual temporada, os números em 2021 são ainda mais expressivos: com os profissionais em campo, o Flu soma 72,2% de aproveitamento e tem apenas duas derrotas em 24 jogos.

> ATUAÇÕES: Fluminense sofre com desgaste físico, mas segura o empate fora de casa e segue na liderança

No total do ano são 26 partidas disputadas, mas duas delas foram com todos os jogadores que na época eram apenas do time Sub-23 (ambas com derrota). A partir da terceira rodada do Carioca, o Tricolor passou a contar com alguns de seus atletas do elenco principal, apesar de os titulares só terem retornado para o sexto jogo. Portanto, primeiro com Marcão e agora Roger Machado, são 15 vitórias, sete empates e duas derrotas, além de 42 gols marcados e 21 sofridos.

Veja a tabela da Libertadores

A grande virada de chave para o Fluminense neste ano foi a goleada sofrida para o Corinthians por 5 a 0 ainda no Campeonato Brasileiro, em 13 de janeiro. A equipe vinha confiante após bater o Flamengo no clássico de virada por 2 a 1, mas sucumbiu em jogo que não foi esquecido, mas melhorado em todos os aspectos. A outra derrota foi para o Volta Redonda, justamente no primeiro jogo dos titulares no Estadual.A boa fase é resultado da força mostrada pelo próprio grupo. Nos 24 jogos, 19 jogadores diferentes balançaram a rede, além de um gol contra. Quem lidera a estatística é o atacante Fred, com 10 gols. Ele é seguido por John Kennedy, com quatro, Kayky, Martinelli e Paulo Henrique Ganso, com três cada. Yago Felipe, Lucca, Nino e Abel Hernández marcaram duas vezes, enquanto Luccas Claro, Igor Julião, Nene, Matheus Ferraz, Gabriel Teixeira, Samuel, Luiz Henrique, Raúl Bobadilla, Caio Paulista e Wellington Silva, que já deixou o clube, fizeram um.

Veja como está a tabela do Campeonato Carioca​O Fluminense tem um mês decisivo para suas pretensões pela frente e precisará manter o ritmo para chegar bem ao meio do ano. No Carioca, o Tricolor sonha em voltar a conquistar o título, que não vem desde 2012, sendo o grande que não conquista o torneio há mais tempo. Na Libertadores, a fase de grupos se encaminha para o fim, com as partidas contra os colombianos Santa Fe (12) e Junior Barranquilla (18) em casa e o fechamento diante do River Plate (25) na Argentina. O Flu encerra maio com a estreia no Brasileirão, dia 30, com o São Paulo no Morumbi.

> Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Fluminense na competição