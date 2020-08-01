Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense acerta ida do atacante Lucas Ribeiro ao Estoril, de Portugal

Jovem estava no sub-23 e já desfalcou a equipe do técnico Marcão no amistoso deste sábado, contra o Botafogo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 ago 2020 às 18:45

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 18:45

Crédito: Luis Miguel Ferreira/Agencia TFFA
O Fluminense acertou a transferência do atacante Lucas Ribeiro, o Macula, ao Estoril, de Portugal. O jogador estava no sub-23 e já ficou fora do amistoso deste sábado, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. O clube manteve 50% dos direitos econômicos do atleta em futura negociação.
Como manteve a porcentagem, o Flu não receberá compensação financeira neste primeiro momento. Lucas Ribeiro tem 20 anos. Ele foi titular no outro jogo contra a equipe Alvinegra.
Macula chegou a atuar em duas partidas pela equipe profissional em 2018. Ele disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano como titular.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados