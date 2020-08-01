Fluminense acerta ida do atacante Lucas Ribeiro ao Estoril, de Portugal

Crédito: Luis Miguel Ferreira/Agencia TFFA

O Fluminense acertou a transferência do atacante Lucas Ribeiro, o Macula, ao Estoril, de Portugal. O jogador estava no sub-23 e já ficou fora do amistoso deste sábado, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. O clube manteve 50% dos direitos econômicos do atleta em futura negociação.

Como manteve a porcentagem, o Flu não receberá compensação financeira neste primeiro momento. Lucas Ribeiro tem 20 anos. Ele foi titular no outro jogo contra a equipe Alvinegra.