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futebol

Florentino Pérez fala sobre possível transferência de Vini Jr para o PSG: 'Não se vende e não se toca'

Presidente do Real Madrid falou sobre possíveis contratações da equipe espanhola, e descartou saída de brasileiro...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 20:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 20:46
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Nesta segunda-feira, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, falou ao programa espanhol 'El Chiringuito' sobre a Superliga Europeia. No final da entrevista, o dirigente tratou de discutir transferências da equipe espanhola, e falou sobre Vini Jr.
Veja o mata-mata da Champions League- Vinicius Junior é intocável. Ele também não vai deixar o Real Madrid se o PSG pedir Vinicius (em uma possível negociação por Kylian Mbappé) - disse Florentino Pérez.
Sobre uma possível contratação de Real Madrid, Florentino Pérez acalmou os ânimos dos torcedores.
- Os torcedores sempre me pedem para comprar Mbappé. Minha resposta? Eu digo: tranquilo. A verdade é que ele é um bom jogador, sim. Nunca conversei com Mbappé. Pelo menos agora, não sei o que vai acontecer com o contrato dele com o PSG - falou o presidente do Real Madrid.

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