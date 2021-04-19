Florentino Pérez fala sobre possível transferência de Vini Jr para o PSG: 'Não se vende e não se toca'

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Nesta segunda-feira, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, falou ao programa espanhol 'El Chiringuito' sobre a Superliga Europeia. No final da entrevista, o dirigente tratou de discutir transferências da equipe espanhola, e falou sobre Vini Jr.

Veja o mata-mata da Champions League- Vinicius Junior é intocável. Ele também não vai deixar o Real Madrid se o PSG pedir Vinicius (em uma possível negociação por Kylian Mbappé) - disse Florentino Pérez.

Sobre uma possível contratação de Real Madrid, Florentino Pérez acalmou os ânimos dos torcedores.