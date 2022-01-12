Flamengo x Náutico: prováveis times e onde assistir ao jogo da Copinha

Depois de garantir a primeira colocação do Grupo 29, o Flamengo já volta a campo nesta quinta-feira. Os Garotos do Ninho encaram o Náutico na Arena Barueri, às 19h30, pela segunda fase da Copinha. O vencedor enfrentará o Oeste ou o Ibrachina na fase seguinte.> Flamengo: Ramon recebe sondagens de três clubes da EuropaO Rubro-Negro conquistou a primeira colocação do Grupo 29 ao arrancar um empate com o Oeste nos minutos finais de partida. Já o Náutico passou como o segundo colocado do Grupo 30, uma vez que foi derrotado pelo Ibrachina.