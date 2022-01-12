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futebol

Flamengo x Náutico: prováveis times e onde assistir ao jogo da Copinha

O Flamengo, primeiro colocado do Grupo 29, encara o Náutico, segundo colocado do Grupo 30; quem passar enfrentará o Oeste ou o Ibrachina na terceira seguinte...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 17:45

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 17:45

Depois de garantir a primeira colocação do Grupo 29, o Flamengo já volta a campo nesta quinta-feira. Os Garotos do Ninho encaram o Náutico na Arena Barueri, às 19h30, pela segunda fase da Copinha. O vencedor enfrentará o Oeste ou o Ibrachina na fase seguinte.> Flamengo: Ramon recebe sondagens de três clubes da EuropaO Rubro-Negro conquistou a primeira colocação do Grupo 29 ao arrancar um empate com o Oeste nos minutos finais de partida. Já o Náutico passou como o segundo colocado do Grupo 30, uma vez que foi derrotado pelo Ibrachina.
Também vale lembrar que o Flamengo estará sem sete jogadores que iniciaram a Copinha, uma vez que eles foram chamados para integrar a equipe que iniciará o Campeonato Carioca (veja a lista aqui). Além disso, como o técnico Fábio Matias também foi chamado, Luiz Felipe Soares, mais uma vez, estará à frente dos Garotos do Ninho.FICHA TÉCNICAFLAMENGO X NÁUTICO
Data e hora: 13 de janeiro de 2022, às 19h30Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)Árbitro: Gustavo Holanda SouzaAssistentes: Raphael de Albuquerque Lima e Gabriel PozzerOnde assistir: SporTV
PROVÁVEL FLAMENGO (Técnico: Luiz Felipe Santos)Bruno; Breno, Kayque Soares, Otávio e Richard; Igor Jesus, Kayke David e Victor Hugo; Petterson, Pedro Arthur e Mateusão.
PROVÁVEL NÁUTICO (Técnico: Adriano Souza)Bruno (Leonardo); Tagarela, Bernardo Daflon, Brunão e Bernardo Hahn; Jacaré, Cauê e Klefferson; Luis Felipe, Leonardo e Rodrigo Leal.
Crédito: FlamengoeNáuticomedirãoforçasporumavaganaterceirafasedaCopinha(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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