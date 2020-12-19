Flamengo x Bahia; prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

Flamengo e Bahia duelarão pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, mais precisamente a partir das 18h15, no Maracanã. No embate do primeiro turno, a partida contou com nada mais nada menos que oito gols e foi vencida pelo lado rubro-negro por 5 a 3. Para este jogo, Rogério Ceni, em busca do topo, terá a volta de Diego Ribas, mas ainda não as de Willian Arão e Thiago Maia (este ainda distante do retorno). Já da parte dos visitantes, que não vencem há seis jogos na temporada, Mano Menezes é a baixa mais significativa, uma vez que o treinador não poderá reencontrar o ex-clube por conta de suspensão via STJD.