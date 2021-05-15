Flamengo vence Botafogo na estreia do Campeonato Carioca sub-20

Neste sábado, o Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0, na Gávea, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Carioca sub-20. O gol da vitória foi marcado por Werton, após jogada ensaiada de escanteio, já nos minutos finais do segundo tempo. O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0. Na volta do intervalo, o Flamengo voltou já pressionando o Botafogo ainda no campo de defesa do rival. Aos 29 minutos, o Rubro-Negro Carioca teve uma boa chance para abrir o placar. Após cobrança de falta pela esquerda, Otávio subiu e conseguiu uma cabeçada rente à trave. Três minutos depois, o Alvinegro respondeu e saiu no contra-ataque, mas a tentativa parou no goleiro Matheus Cunha.
Aos 38 minutos, o Flamengo conseguiu abrir o placar. Em jogada ensaiada, Thiaguinho cobrou escanteio curto, Yuri desviou de calcanhar para Werton chegar batendo de chapa no canto esquerdo do goleiro.
O Flamengo volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Fluminense, às 10h, nas Laranjeiras, pela segunda rodada do Carioca Sub-20. Enquanto isso, o Botafogo recebe a Portuguesa, no CEFAT.