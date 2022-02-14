Flamengo vê 'isonomia em jogo' após Atlético-MG anunciar que não cumprirá regulamento da Supercopa

Após o Atlético-MG informar, em nota, que não viajará à Cuiabá com três dias de antecedência - conforme está previsto no regulamento na Supercopa do Brasil de 2022 -, o Flamengo vê em risco a "isonomia" da partida, uma vez que, na quinta-feira, o Flamengo embarcará para a capital do Mato Grosso. VP Geral e Jurídico do clube, Rodrigo Dunshee falou sobre o comunicado do Atlético-MG.- A questão aí é que, além da questão do regulamento, está em jogo a isonomia. Mas vamos aguardar os fatos. A gente não pode se antecipar a CBF. Ela que decide esse tipo de situação - afirmou Dunshee ao "Coluna do Fla". Após vencer o Nova Iguaçu, o Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, e iniciou a preparação para a partida contra o Madureira, em Conselheiro Galvão, às 15h30 de quarta-feira, pela Taça Guanabara. No dia seguinte, o elenco rubro-negro embarca para a capital do Mato Grosso, onde realizará duas atividades no CT do Cuiabá antes da decisão no domingo, dia 20.Veja tudo no LANCE! Rápido" />