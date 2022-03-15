Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo tenta a contratação de Marcos Antônio, meio-campista do Shakhtar Donetsk
futebol

Flamengo tenta a contratação de Marcos Antônio, meio-campista do Shakhtar Donetsk

Jogador de 21 anos está no Brasil após início dos conflitos militares entre Rússia e Ucrânia e pode assinar por empréstimo com o Rubro-Negro. Situação é parecida com a de Pablo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2022 às 20:42

Publicado em 15 de Março de 2022 às 20:42

Atento ao mercado em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia, o Flamengo pode contratar mais um jogador que está saindo do Leste Europeu. Depois de fechar com o zagueiro Pablo, ex-Lokomotiv Moscou, a bola da vez no Rubro-Negro é o meio-campista Marcos Antônio, do Shakhtar Donetsk.
O jogador de 21 anos, que está no Brasil, tem contrato com a equipe ucraniana até o fim de julho de 2025, mas pode assinar com outro clube após a liberação da Fifa para atletas estrangeiros que atuem na Rússia ou Ucrânia. A informação foi dada inicialmente pela "ESPN" e confirmada pelo LANCE!.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Carioca
Inicialmente, a intenção da equipe carioca é acertar com o atleta por empréstimo, mas tendo a opção de compra. O modelo de negócio é comum nas negociações que a diretoria comandada por Marcos Braz e Bruno Spindel tem adotado, especialmente em atletas oriundos do futebol europeu.
Marcos Antônio começou a carreira nas categorias de base do Athletico-PR, mas sequer estreou profissionalmente na equipe curitibana. Em julho de 2018, acertou com o Estoril, de Portugal, mas em menos em um ano foi vendido ao Shakhtar Donetsk por 3,5 milhões de euros (R$ 14,7 milhões, à época), após destaque com a Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20 de 2019.
+ GALERIA: Flamengo chega a 24 reforços na Era Landim; relembre a lista​Com a camisa dos Mineiros, apelido do Shakhtar Donetsk, Marcos Antônio entrou em campo 101 vezes, marcou nove gols e deu cinco assistências. Na atual temporada, o camisa 8 do time do italiano Roberto De Zerbi fez 28 partidas (16 como titular), com três gols marcados e uma assistência.
* Estagiário, sob a supervisão de Hugo Mirandela.
Crédito: MarcosAntôniopodereforçaroFlamengoparaasequênciadatemporada(Foto:Divulgação/ShakhtarDonetsk

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados