Flamengo tenta a contratação de Marcos Antônio, meio-campista do Shakhtar Donetsk

Atento ao mercado em meio à guerra entre Rússia e Ucrânia, o Flamengo pode contratar mais um jogador que está saindo do Leste Europeu. Depois de fechar com o zagueiro Pablo, ex-Lokomotiv Moscou, a bola da vez no Rubro-Negro é o meio-campista Marcos Antônio, do Shakhtar Donetsk.

O jogador de 21 anos, que está no Brasil, tem contrato com a equipe ucraniana até o fim de julho de 2025, mas pode assinar com outro clube após a liberação da Fifa para atletas estrangeiros que atuem na Rússia ou Ucrânia. A informação foi dada inicialmente pela "ESPN" e confirmada pelo LANCE!.

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Inicialmente, a intenção da equipe carioca é acertar com o atleta por empréstimo, mas tendo a opção de compra. O modelo de negócio é comum nas negociações que a diretoria comandada por Marcos Braz e Bruno Spindel tem adotado, especialmente em atletas oriundos do futebol europeu.

Marcos Antônio começou a carreira nas categorias de base do Athletico-PR, mas sequer estreou profissionalmente na equipe curitibana. Em julho de 2018, acertou com o Estoril, de Portugal, mas em menos em um ano foi vendido ao Shakhtar Donetsk por 3,5 milhões de euros (R$ 14,7 milhões, à época), após destaque com a Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20 de 2019.

+ GALERIA: Flamengo chega a 24 reforços na Era Landim; relembre a lista​Com a camisa dos Mineiros, apelido do Shakhtar Donetsk, Marcos Antônio entrou em campo 101 vezes, marcou nove gols e deu cinco assistências. Na atual temporada, o camisa 8 do time do italiano Roberto De Zerbi fez 28 partidas (16 como titular), com três gols marcados e uma assistência.

* Estagiário, sob a supervisão de Hugo Mirandela.