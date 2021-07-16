Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu, e Renato Gaúcho terá reforços caseiros para encarar o Bahia

Crédito: Alexandre Mendes/Flamengo

Após estrear com vitória sobre o Defensa y Justicia, Renato Gaúcho terá reforços caseiros para a segunda partida sob comando do Flamengo. O elenco rubro-negro se reapresentou na tarde desta sexta no Ninho do Urubu e iniciou a preparação para o próximo compromisso da equipe: o jogo contra o Bahia, domingo, pela 12ª rodada do Brasileirão.

+ VÍDEO: Gabigol posta comemoração do elenco após desembarque no RioEnquanto os titulares fizeram trabalho regenerativo na academia, o restante do elenco foi a campo e contou com duas novidades. A primeira - já esperada - foi o retorno de Willian Arão, que cumpriu suspensão no duelo de ida das oitavas da Libertadores e está à disposição para o confronto com o clube baiano.

Outra novidade foi a presença do capitão Diego. Com lesões no joelho e tornozelo, o meia desfalcou o Flamengo nos últimos quatro jogos, mas está recuperado e foi liberado pelo DM. No treino desta sexta, ele participou das atividades com o grupo. Resta saber se o meia terá condições de ser titular no domingo ou se ficará como opção para o decorrer da partida.

+ Poupar ou usar força máxima? Com Liberta na mira, Renato vive dilema nos primeiros dias de Flamengo Rodrigo Caio e Bruno Henrique, por outro lado, não participaram da atividade no Ninho do Urubu e seguiram em recuperação com a equipe de fisioterapia. A dupla tem poucas chances de viajar para Salvador e deve ser trabalhada para o confronto com o Defensa y Justicia, na próxima quarta-feira.

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