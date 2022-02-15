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futebol

Flamengo recebe negativa de Everton Cebolinha e se aproxima da contratação de atacante uruguaio

Rubro-Negro tem conversas adiantadas para contratar Diego Rossi, de 23 anos...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 20:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 20:49
O Flamengo está perto de ter o seu terceiro reforço para 2022. E não se trata de Everton, jogador do Benfica e uma das metas de Marcos Braz e Bruno Spindel na atual viagem à Europa, já que o Cebolinha avisou aos dirigentes rubro-negros que não pretende retornar ao Brasil no momento. O foco agora é o uruguaio Diego Rossi, atacante do Fenerbahçe, da Turquia.
As conversas entre representantes do Fla e o estafe de Diego Rossi estão em estágio avançado, segundo informações iniciais do site "ge". Emprestado ao Fenerbahçe, o atacante pertence ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos e tem 23 anos de idade.
Rossi foi revelado pelo Peñarol, que o vendeu em 2018 para a franquia estadunidense. Ficou na América do Norte até 2021, quando saiu por empréstimo rumo ao clube turco, onde soma dois gols e cinco assistências em 2021/22, após 26 jogos. Está cedido somente até o fim desta temporada e tem contrato com o Los Angeles FC até dezembro.
Paulo Sousa mostrou interesse na contratação e aguarda trabalhar com o atacante, que não é de velocidade como Everton Cebolinha e Michael, recém-vendido. O clube estuda seguir no mercado por um jogador mais veloz para o setor ofensivo.
> Fla joga amanhã! Veja a tabela do Cariocão
O Flamengo também busca um goleiro e meio-campista neste início de projeto do técnico português. Até agora, o clube contratou Marinho e Fabrício Bruno para a temporada.
Crédito: AlvodoFlamengo:DiegoRossiemaçãopeloLosAngelesFC (Foto:Divulgação

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