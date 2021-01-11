Flamengo recebe aval para enfrentar o Palmeiras em Brasília durante sequência de cinco jogos fora do Rio

Em turbulência após duas derrotas consecutivas, o Flamengo está na iminência de arrumar as malas para atuar cinco partidas consecutivas fora do Rio de Janeiro. Uma delas é contra o Palmeiras, cujo mando é rubro-negro, mas o jogo será transferido para o Estádio Mané Garrincha por conta de o Maracanã ficar à disposição da Conmebol para a disputa da final da Copa Libertadores, no dia 30 de janeiro. E a diretoria já recebeu aval do governo de Brasília.A informação inicial é do site "ge". No último sábado, o LANCE! publicou que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmara a decisão do Rubro-Negro por Brasília. Agora, resta a confirmação oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a externar a alteração em breve, no site oficial.