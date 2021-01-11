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Flamengo recebe aval para enfrentar o Palmeiras em Brasília durante sequência de cinco jogos fora do Rio

Já a partir da próxima semana, o Rubro-Negro terá cinco confrontos consecutivos sem atuar no Maracanã, iniciando contra o Goiás e encerrando diante do Sport, em fevereiro...
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Publicado em 

11 jan 2021 às 16:21

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 16:21

Crédito: Gilvan de Souza / CRF
Em turbulência após duas derrotas consecutivas, o Flamengo está na iminência de arrumar as malas para atuar cinco partidas consecutivas fora do Rio de Janeiro. Uma delas é contra o Palmeiras, cujo mando é rubro-negro, mas o jogo será transferido para o Estádio Mané Garrincha por conta de o Maracanã ficar à disposição da Conmebol para a disputa da final da Copa Libertadores, no dia 30 de janeiro. E a diretoria já recebeu aval do governo de Brasília.A informação inicial é do site "ge". No último sábado, o LANCE! publicou que o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmara a decisão do Rubro-Negro por Brasília. Agora, resta a confirmação oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a externar a alteração em breve, no site oficial.
A SEQUÊNCIA FORA DO RIO
Assim, o Flamengo disputará cinco jogos fora do Rio de Janeiro pelo Brasileiro: Goiás, no dia 18, Palmeiras, no dia 21, Athletico-PR, no dia 24, Grêmio, no dia 28 e em duelo atrasado do Campeonato Brasileiro, válido pela 23ª rodada do torneio, e, por fim, o Sport, dia 2 de fevereiro.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
O Rubro-Negro só volta a jogar no Rio no dia 7 de fevereiro, quando terá o clássico contra o Vasco, no Maracanã e pela 34ª rodada do Brasileirão, cuja posição do Fla é o quarto lugar, sete pontos atrás do São Paulo, o líder.

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