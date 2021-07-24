Flamengo presta homenagem em aniversário de Jorge Jesus: 'Parabéns, Mister'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Ídolo e ex-treinador do Flamengo, Jorge Jesus completou 67 anos neste sábado e ganhou uma homenagem do clube. Nas redes sociais, o perfil oficial do Rubro-Negro parabenizou o técnico português e relembrou os títulos conquistados por ele entre 2019 e 2020.

+ Flamengo joga para findar incômodo jejum contra o São Paulo e por sequência inédita no Brasileiro - Hoje é aniversário do técnico Jorge Jesus, campeão da Libertadores (2019), do Brasileiro (2019), da Supercopa (2020), da Recopa (2020) e do Carioca (2020) no comando do Mengão. Parabéns, felicidades, muita saúde e SRN, Mister! Além dos títulos, a passagem de Jorge Jesus pelo Flamengo foi marcada pela grande identificação com a torcida e pelos números impressionantes. Ao todo, o treinador comandou o clube rubro-negro em 57 partidas, com 43 vitórias, 10 empates e apenas quatro derrotas. Foram 129 gols marcados e 47 sofridos.

+ Fla joga no domingo! Veja a tabela completa do Brasileirão