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futebol

Flamengo perde profissional da base para o Palmeiras

Fernando Truyts recebeu uma proposta do Alviverde para ser coordenador socioeducacional do Centro de Formação de Atletas do clube paulista
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Publicado em 07 de Maio de 2022 às 16:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 16:41
O Flamengo presenciou duas despedidas de profissionais da base em um curto intervalo de tempo. Um dia após Fábio Matias, então técnico do time sub-20, pedir demissão para acertar com o Red Bull Bragantino, o clube viu Fernando Truyts, que era coordenador socioeducacional até a semana derradeira de abril, se apresentar ao Palmeiras neste sábado. Truyts passa a trabalhar no Centro de Formação de Atletas do Palmeiras, com o mesmo cargo que exercia no Flamengo, inclusive. O profissional chegou a publicar uma mensagem de agradecimento ao Rubro-Negro nas redes sociais:
- Hoje me despeço do Clube de Regatas do Flamengo! Foram 3 anos de crescimento profissional e pessoal! Gratidão enorme as pessoas de fizeram parte da minha caminhada no clube (seria injustiça citar nomes, correndo risco de esquecer alguém)! Aqui, durante esse tempo, fiz amigos/irmãos que levarei para sempre! Sigo para um novo desafio e comigo levo um pouco de cada um, afinal, nós não somos nada sozinhos! Gratidão por tudo, e que Deus me abençoe e me faça instrumento da vossa vontade, para que eu possa seguir trilhando meu caminho da melhor maneira possível! Obrigado Flamengo, obrigado Rio de Janeiro e obrigado amigos! - escreveu.
Já para anunciar a sua chegada ao Palmeiras, postou o seguinte:
- Sociedade Esportiva Palmeiras! Mais um desafio… Agradeço a essa instituição gigante por acreditar e confiar em meu trabalho para Coordenar o Núcleo Socioeducacional do CFA (Centro de Formação de Atletas). Agradeço a recepção de toda equipe, e juntos batalharemos para realizar um excelente trabalho! Que Deus me abençoe nessa nova jornada, e me faça instrumento de vossa vontade, na certeza de que darei o meu máximo no dia a dia de trabalho e convivência com atletas e todos os envolvidos no processo! Gratidão.
> Veja a tabela do Brasileirão
Saídas de profissionais do Flamengo para rivais do futebol nacional têm ocorrido com uma certa frequência nos últimos meses, como a de Sandro Gomes, analista de desempenho que rumou ao Vasco, e Fábio Eiras, ex-preparador físico do Fla e que saiu em 2019 para o Athletico. Além de fisioterapeutas (para o próprio Palmeiras, como Fred Manhães), nutricionistas, dentre outros cargos.
Crédito: FernandoTruytsagoraéex-coordenadorsocioeducacionaldoFlamengo(Foto:Divulgação

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