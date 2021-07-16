Flamengo perde para o Atlético-MG, mas se classifica no agregado e vai às semifinais do Brasileiro Sub-17

Crédito: Carlos Santana/Portal da Base Brasil

O Flamengo é o primeiro classificado para as semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-17. O time rubro-negro perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, na estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, mas avançou por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, fora de casa. Isaac marcou o único gol da partida, ainda no primeiro tempo.

+ VÍDEO: Gabigol posta comemoração do elenco após desembarque no RioO Flamengo agora aguarda o vencedor do confronto entre São Paulo e Fluminense para conhecer o próximo adversário. No jogo de ida, o clube paulista venceu por 4 a 1, em Cotia. As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, às 21h30, no Giulite Coutinho.

O JOGO

Após perder o jogo de ida em Belo Horizonte, o Atlético-MG começou melhor e abriu o placar com Isaac aos 23 minutos. Na sequência, no entanto, Levi levou o segundo cartão amarelo e deixou o clube mineiro apenas com 10 em campo. Com vantagem numérica, o Flamengo se lançou ao ataque, passou a dominar o jogo, mas não conseguiu igualar o placar.

Na etapa final, o cenário se manteve. O Flamengo aproveitava os espaços e criava chances, mas não conseguia balançar as redes. Mesmo com um a menos, o Galo levou perigo em determinados momentos e quase chegou ao segundo gol no fim da partida. Com defesas importantes, o goleiro Dyogo se tornou no herói rubro-negro.

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