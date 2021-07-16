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Flamengo perde para o Atlético-MG, mas se classifica no agregado e vai às semifinais do Brasileiro Sub-17

Apesar da derrota por 1 a 0 no Luso Brasileiro, Rubro-Negro garante vaga nas semifinais da competição. Adversário sai de confronto entre São Paulo e Fluminense...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 21:02

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 21:02
Crédito: Carlos Santana/Portal da Base Brasil
O Flamengo é o primeiro classificado para as semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-17. O time rubro-negro perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, na estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, mas avançou por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, fora de casa. Isaac marcou o único gol da partida, ainda no primeiro tempo.
+ VÍDEO: Gabigol posta comemoração do elenco após desembarque no RioO Flamengo agora aguarda o vencedor do confronto entre São Paulo e Fluminense para conhecer o próximo adversário. No jogo de ida, o clube paulista venceu por 4 a 1, em Cotia. As equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira, às 21h30, no Giulite Coutinho.
O JOGO
Após perder o jogo de ida em Belo Horizonte, o Atlético-MG começou melhor e abriu o placar com Isaac aos 23 minutos. Na sequência, no entanto, Levi levou o segundo cartão amarelo e deixou o clube mineiro apenas com 10 em campo. Com vantagem numérica, o Flamengo se lançou ao ataque, passou a dominar o jogo, mas não conseguiu igualar o placar.
Na etapa final, o cenário se manteve. O Flamengo aproveitava os espaços e criava chances, mas não conseguia balançar as redes. Mesmo com um a menos, o Galo levou perigo em determinados momentos e quase chegou ao segundo gol no fim da partida. Com defesas importantes, o goleiro Dyogo se tornou no herói rubro-negro.
+ Ingresso online, vacinação e PCR: os protocolos para jogo do Fla na Liberta
Escalação do Flamengo: Dyogo, Samuel (JP), Kauã, Darlan, Zé Welinton (Diego), Vitor, Dudu (João Felipe/Lucas Agueiro), Rodriguinho (Matheus Gonçalves), Matheus França (Fabrício Yan), Petterson e Mateusão.

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