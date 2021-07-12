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Flamengo lamenta morte de irmão de Zico, Antônio Antunes Coimbra, e faz homenagem no Maracanã

Tunico faleceu neste domingo, e clube rubro-negro prestou solidariedade ao ídolo e à família pelas redes sociais. Houve um minuto de silêncio antes de jogo contra a Chape
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Publicado em 11 de Julho de 2021 às 21:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2021 às 21:03
Crédito: Reprodução
Apesar da importante vitória sobre a Chapecoense no Maracanã, o domingo foi de luto para o Flamengo. O irmão de Zico, Antônio Antunes Coimbra, conhecido como Tunico, faleceu nesta tarde. A causa não foi revelada. Pelas redes sociais, o clube prestou solidariedade ao ídolo e à família.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro- O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Antonio Antunes Coimbra, o Tunico, irmão de nosso ídolo maior Zico. Que Deus conforte os familiares e amigos neste momento tão difícil. Único irmão de Zico a não seguir carreira no futebol, Tunico foi homenageado com um minuto de silêncio antes da partida do Flamengo contra a Chapecoense, no Maracanã. O Rubro-Negro venceu o duelo de virada por 2 a 1, com gols de Arrascaeta e Michael.
A equipe volta a campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Defensa y Justicia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, em Buenos Aires. Será a estreia de Renato Gaúcho no comando rubro-negro.

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