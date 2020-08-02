Flamengo informa volta dos treinos do sub-20 e resultado de testes da Covid-19

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Os Garotos do Ninho estão a poucas horas de retornarem ao Ninho do Urubu. O elenco do time sub-20 do Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira (3) para o reinício das atividades e da preparação visando às disputas do Carioca, do Brasileiro e da Copa do Brasil. Para isso, recentemente, o grupo passou por testes quanto ao novo coronavírus.

O Flamengo informou que, nos dias 30 e 31 de julho, o plantel do sub-20 foi submetido a exames físicos, eletrocardiograma de repouso e testagem da Covid-19 (RT-PCR (Swab nasal) + Sorológico IgM e IgG), no CT.

No total, 78 testes foram feitos, entre atletas e comissão técnica. Uma pessoa (não externada pelo clube) testou positivo para a Covid-19 e ficará afastada das atividades por duas semanas preventivamente. Outras cinco pessoas tiveram contato recente com o vírus e também ficarão afastadas e em observação.

De acordo com o Rubro-Negro, "os seis estão sendo acompanhados diariamente e serão reexaminados e retestados no momento da reapresentação". E completou com a seguinte informação: