Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo informa volta dos treinos do sub-20 e resultado de testes da Covid-19

Time sub-20 do Rubro-Negro retorna às atividades no Ninho do Urubu nesta segunda-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2020 às 17:42

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 17:42

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Os Garotos do Ninho estão a poucas horas de retornarem ao Ninho do Urubu. O elenco do time sub-20 do Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira (3) para o reinício das atividades e da preparação visando às disputas do Carioca, do Brasileiro e da Copa do Brasil. Para isso, recentemente, o grupo passou por testes quanto ao novo coronavírus.
O Flamengo informou que, nos dias 30 e 31 de julho, o plantel do sub-20 foi submetido a exames físicos, eletrocardiograma de repouso e testagem da Covid-19 (RT-PCR (Swab nasal) + Sorológico IgM e IgG), no CT.
No total, 78 testes foram feitos, entre atletas e comissão técnica. Uma pessoa (não externada pelo clube) testou positivo para a Covid-19 e ficará afastada das atividades por duas semanas preventivamente. Outras cinco pessoas tiveram contato recente com o vírus e também ficarão afastadas e em observação.
De acordo com o Rubro-Negro, "os seis estão sendo acompanhados diariamente e serão reexaminados e retestados no momento da reapresentação". E completou com a seguinte informação:
- Atletas e funcionários serão testados semanalmente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados