Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo informa dois novos casos de Covid-19 no elenco

Rubro-Negro não divulgou os nomes dos jogadores que testaram positivo para a doença e informou que os atletas já iniciaram a quarentena
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 11:06

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 11:06

O Flamengo divulgou na manhã desta segunda-feira que dois atletas do elenco testaram positivo para a Covid-19. Sem informar os nomes, o clube comunicou que os jogadores infectados já iniciaram o processo de quarentena.> Falta pouco, Nação! Saiba como o Flamengo deve enfrentar a Portuguesa na estreia do Carioca
De acordo com as normas impostas pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o período de quarentena é de cinco dias, para quem for assintomático, ou de sete dias caso tenha algum dos sintomas.
Além dos dois atletas, Matheuzinho também já foi diagnosticado com a doença, na reapresentação do elenco no início deste ano. Mas o lateral cumpriu o protocolo de quarentena e já treina com o grupo normalmente.
O Flamengo vai estrear na temporada pelo Campeonato Carioca nesta quarta-feira. A equipe vai enfrentar a Portuguesa às 21h35, no Estádio Luso-Brasileiro.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Crédito: FlamengoinformadoiscasosdeCovid-19noelenco(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados