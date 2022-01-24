Flamengo informa dois novos casos de Covid-19 no elenco

O Flamengo divulgou na manhã desta segunda-feira que dois atletas do elenco testaram positivo para a Covid-19. Sem informar os nomes, o clube comunicou que os jogadores infectados já iniciaram o processo de quarentena.> Falta pouco, Nação! Saiba como o Flamengo deve enfrentar a Portuguesa na estreia do Carioca

De acordo com as normas impostas pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o período de quarentena é de cinco dias, para quem for assintomático, ou de sete dias caso tenha algum dos sintomas.

Além dos dois atletas, Matheuzinho também já foi diagnosticado com a doença, na reapresentação do elenco no início deste ano. Mas o lateral cumpriu o protocolo de quarentena e já treina com o grupo normalmente.

O Flamengo vai estrear na temporada pelo Campeonato Carioca nesta quarta-feira. A equipe vai enfrentar a Portuguesa às 21h35, no Estádio Luso-Brasileiro.

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