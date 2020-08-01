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futebol

Flamengo informa data e horário da apresentação de Domènec Torrent

Clube fará transmissão do evento ao vivo na FlaTV, canal oficial do Rubro-Negro no YouTube...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 16:26

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 16:26

Crédito: Reprodução / YouTube
O torcedor do Flamengo, agora, já pode preparar a agenda, uma vez que a apresentação oficial de Domènec Torrent teve data, horário e local definidos. Será nesta segunda-feira (3), às 12h30, na sala de imprensa do Ninho do Urubu. Haverá entrevista coletiva com perguntas enviadas por jornalistas (incluindo estrangeiros), virtualmente - como tem ocorrido desde o retorno da equipe às atividades, durante a pandemia.
O técnico é esperado no Rio de Janeiro também nesta segunda, por volta das 5h (de Brasília), quando o voo do catalão aterrissará na Cidade Maravilhosa. A assessoria de imprensa do Flamengo salientou que o novo treinador não responderá a possíveis repórteres que forem ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, visando evitar aglomeração, sobretudo.
Anunciado na última sexta, Torrent assinou com o Flamengo até dezembro de 2021. Através das redes sociais, o ex-auxiliar de Pep Guardiola (nos tempos de Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City) vibrou com o acerto:
- Olá, sou Domènec e estou muito feliz por fazer parte desta grande Nação. Vamos buscar por ganhar títulos, e nos vemos em breve. Muito obrigado.Mais cedo, já neste sábado, foi a vez de Jordi Guerrero Costa, que será auxiliar de Dome, se mostrar "animado e ansioso" em representar o Rubro-Negro. A expectativa é que ele, Jordi Gris, analista de desempenho, e Julian Jimenez, preparador físico, se juntem ao treinador para o início dos trabalhos no Ninho do Urubu já a partir da próxima semana. Provavelmente com Domènec Torrent à beira do gramado, a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro ocorrerá no próximo domingo (9), diante do Atlético-MG, às 16h, no Maracanã.

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