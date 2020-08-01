Flamengo informa data e horário da apresentação de Domènec Torrent

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O torcedor do Flamengo, agora, já pode preparar a agenda, uma vez que a apresentação oficial de Domènec Torrent teve data, horário e local definidos. Será nesta segunda-feira (3), às 12h30, na sala de imprensa do Ninho do Urubu. Haverá entrevista coletiva com perguntas enviadas por jornalistas (incluindo estrangeiros), virtualmente - como tem ocorrido desde o retorno da equipe às atividades, durante a pandemia.

O técnico é esperado no Rio de Janeiro também nesta segunda, por volta das 5h (de Brasília), quando o voo do catalão aterrissará na Cidade Maravilhosa. A assessoria de imprensa do Flamengo salientou que o novo treinador não responderá a possíveis repórteres que forem ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, visando evitar aglomeração, sobretudo.

Anunciado na última sexta, Torrent assinou com o Flamengo até dezembro de 2021. Através das redes sociais, o ex-auxiliar de Pep Guardiola (nos tempos de Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City) vibrou com o acerto: