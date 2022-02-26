Flamengo finaliza a preparação para enfrentar o Resende; saiba sobre o treino e como comprar ingresso

Nesta manhã, o Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Resende, em duelo a ser realizado às 16h deste domingo de Carnaval, no Estádio Nilton Santos, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O clube, no entanto, só divulgará os atletas relacionados amanhã de manhã.

Apesar de já estar treinando com o grupo, Thiago Maia, que sofreu um corte profundo na perna esquerda, no último dia 14, está em processo final de cicatrização do local e não deve estar na lista de Paulo Sousa.

Já Gustavo Henrique é uma baixa confirmada. O zagueiro segue realizando trabalhos à parte, junto à preparação física, e ainda não treinou com bola com o restante do plantel desde então. Do mesmo setor, Rodrigo Caio também permanece como desfalque, aliás - está no DM e sem previsão para voltar a jogar. Os comandados de Paulo Sousa realizaram treinos segmentados por setor, e o técnico dará oportunidade a atletas que não foram titulares ou não entraram em campo na vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, na quarta passada, para que os atletas se equiparem quanto a níveis tático e físico. Ou seja, o rodízio seguirá.

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Neste momento, o Flamengo soma 19 pontos no Estadual. Os ingressos para o jogo deste domingo custam de R$ 20 a R$ 70 (saiba como comprar aqui).