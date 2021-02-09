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Flamengo está perto de encorpar setor tido como 'Calcanhar de Aquiles' na atual temporada

Confiante nas contrações de Rafinha e Bruno Viana (este na iminência de ser anunciado), o Rubro-Negro priorizará 'oportunidades de mercado' para 2021. Setor defensivo é prioridade...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 13:44

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 13:44

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A partir de março, quando a temporada 2021 iniciar, o Flamengo, independente de quem for o título brasileiro, freará as suas investidas no mercado em relação a 2020, além de "facilitar" vendas para reequilibrar finanças. Porém, dois reforços já estão encaminhados, sendo ambos a custo zero: Rafinha, sem clube, e Bruno Viana, por empréstimo.Ou seja, nota-se que as tais "oportunidades de mercado", constantemente destacadas por Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor executivo de futebol do Flamengo, serão prioridades em detrimento a transferências diretas, como as de Gabigol (posteriormente), Michael e Léo Pereira no ano passado, que culminaram em cerca de R$ 141 milhões gastos (segundo os demonstrativos financeiros do clube), por exemplo.
Rafinha já sabe as condições que o Flamengo está disposto a timbrar no contrato, como um salário inferior ao que recebia e vínculo até dezembro deste ano. Desde a última segunda no Rio de Janeiro, o lateral-direito ainda não confirmou o acordo, mas o clube, internamente, já conta com a repatriação.
Ontem, ambos chegaram no mesmo voo oriundo da Europa, inclusive. Rafinha e Bruno Viana estão próximos de encorpar o setor defensivo, tido como o "Calcanhar de Aquiles" do Flamengo na atual temporada.
Para se ter uma ideia, só em relação a duplas de zaga, foram nove diferentes ao longo da temporada - marcada por falhas e gols levados em profusão. Sem Rodrigo Caio (lesionado), Willian Arão - improvisado - e Gustavo Henrique, que tem deixado a desconfiança para trás nos últimos jogos, têm composto o setor.
Na lateral direita, Isla é titular absoluto. Matheuzinho tem sido o reserva imediato, mas ainda é tratado como uma joia a ser lapidada, enquanto João Lucas está em viés de despedida. Por ali, cabe lembrar, Vitinho chegou a ser improvisado por Rogério Ceni em uma ocasião.
> Confiante no título? Veja e simule a tabela do Brasileiro
Em suma, além da vantajosa aposta em Bruno Viana, as lideranças técnica e de influência comportamental de Rafinha elevarão o nível do setor a fim de alijar a dor de cabeça passada pelos treinadores do Flamengo em 2020/21.

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