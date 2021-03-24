Flamengo está definido para enfrentar o Botafogo; veja o time!

Sem surpresas, o Flamengo está definido para enfrentar o Botafogo, nesta quarta-feira. O técnico Maurício Souza, do Sub-20, segue no comando da equipe e repete a escalação da última partida, na vitória por 4 a 1 sobre o Resende. Para o clássico, no Nilton Santos, a bola rola a partir das 21h30.
O Flamengo vai a campo com Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Hugo Moura, João Gomes e Pepê; Vitinho, Michael e Pedro.
Com nove pontos em quatro rodadas, o Rubro-Negro entra no clássico como segundo colocado da Taça Guanabara, podendo assumir a liderança com um empate ou uma vitória.