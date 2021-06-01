Flamengo entra em acordo com torcedor do Fluminense que fez declaração sobre o Incêndio do Ninho

Crédito: Reprodução/YouTube

O Flamengo anunciou, nesta terça-feira, que entrou em acordo com o torcedor do Fluminense que fez uma declaração polêmica sobre o incêndio do Ninho do Urubu. De acordo com nota divulgada pelo clube, André Luiz Marques de Oliveira irá arcar com a doação de 20 cestas básicas a uma instituição de caridade e se comprometeu a publicar uma retratação formal no canal do YouTube. Em contrapartida, o Flamengo desistiu de tomar as medidas judiciais cabíveis contra ele.

+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!A nota de retratação foi publicada pelo torcedor tricolor no último domingo. No vídeo, André Luiz se dirige às torcidas do Flamengo e do Fluminense, bem como aos familiares dos menores que faleceram e à instituição Flamengo, e diz que “reconheceu o erro, entrou em contato com a gestão do Flamengo e solicitou um acordo para que pudesse se retratar da falha que cometeu ao desrespeitar o clube e a memória dos meninos falecidos no incêndio".

Além do pedido de desculpas, André Luiz declarou que se comprometeu a doar as 20 cestas básicas a uma instituição de caridade do Rio de Janeiro indicada pelo Flamengo e a nunca mais cometer um ato desta natureza.

+ Confira o chaveamento do Flamengo na LibertadoresENTENDA O CASO

Pouco depois do empate em 1 a 1 entre Flamengo e Fluminense, em 11 de maio, pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca, o youtuber do canal "Sentimento Tricolor" citou a tragédia do Ninho do Urubu para responder a provocações durante uma transmissão ao vivo. No vídeo que gerou revolta, o influenciador tricolor falou o seguinte:

- Paguem às famílias, mulambos. Paguem às famílias das crianças que vocês fizeram de churrasquinho lá. Isso é o que importa na verdade. Futebol, se ganha e se perder dentro de campo. Ceifar a vida de dez crianças, só vocês, nenhum outro clube do mundo vai carregar isso. Vocês vão carregar dez caixões nas costas por toda a eternidade.