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Flamengo entra em acordo com torcedor do Fluminense que fez declaração sobre o Incêndio do Ninho

André Luiz Marques de Oliveira publicou retratação nas redes sociais e irá arcar com a doação de 20 cestas básicas a uma instituição de caridade...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 15:10

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 15:10

Crédito: Reprodução/YouTube
O Flamengo anunciou, nesta terça-feira, que entrou em acordo com o torcedor do Fluminense que fez uma declaração polêmica sobre o incêndio do Ninho do Urubu. De acordo com nota divulgada pelo clube, André Luiz Marques de Oliveira irá arcar com a doação de 20 cestas básicas a uma instituição de caridade e se comprometeu a publicar uma retratação formal no canal do YouTube. Em contrapartida, o Flamengo desistiu de tomar as medidas judiciais cabíveis contra ele.
+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!A nota de retratação foi publicada pelo torcedor tricolor no último domingo. No vídeo, André Luiz se dirige às torcidas do Flamengo e do Fluminense, bem como aos familiares dos menores que faleceram e à instituição Flamengo, e diz que “reconheceu o erro, entrou em contato com a gestão do Flamengo e solicitou um acordo para que pudesse se retratar da falha que cometeu ao desrespeitar o clube e a memória dos meninos falecidos no incêndio".
Além do pedido de desculpas, André Luiz declarou que se comprometeu a doar as 20 cestas básicas a uma instituição de caridade do Rio de Janeiro indicada pelo Flamengo e a nunca mais cometer um ato desta natureza.
+ Confira o chaveamento do Flamengo na LibertadoresENTENDA O CASO
Pouco depois do empate em 1 a 1 entre Flamengo e Fluminense, em 11 de maio, pelo jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca, o youtuber do canal "Sentimento Tricolor" citou a tragédia do Ninho do Urubu para responder a provocações durante uma transmissão ao vivo. No vídeo que gerou revolta, o influenciador tricolor falou o seguinte:
- Paguem às famílias, mulambos. Paguem às famílias das crianças que vocês fizeram de churrasquinho lá. Isso é o que importa na verdade. Futebol, se ganha e se perder dentro de campo. Ceifar a vida de dez crianças, só vocês, nenhum outro clube do mundo vai carregar isso. Vocês vão carregar dez caixões nas costas por toda a eternidade.
Após ser marcado nas redes sociais e o vídeo viralizar, Rodrigo Dunshee, vice-presidente geral e jurídico do Rubro-Negro, avisou que o clube prepararia uma ação contra André Luiz.

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