Flamengo encaminha a venda de Vinícius Souza; Lincoln deve ser o próximo a sair

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Por meros papéis. O Flamengo está por detalhes de sacramentar a transferência de Vinícius Souza para o Grupo City, que gere nove clubes, sendo o Manchester City o mais influente. O volante tem 21 anos e foi revelado nas divisões de base do Rubro-Negro.Como as partes chegaram a um acordo e convergiram os interesses numéricos na negociação, nesta terça-feira, Vinição - como é conhecido entre os companheiros de elenco - será repassado pelo conglomerado ao SK Lommel, da Bélgica.

A informação inicial foi externada pelo jornalista Venê Casagrande. Ao todo, o montante a ser recebido por essa transação é de cerca de R$ 20 milhões, por cinco anos de vínculo.

Vinícius Souza tinha contrato com o Flamengo até dezembro de 2021. Sem espaço no clube da Gávea, o meio-campista estava no Fla desde o 13 anos de idade e, a partir de 2019, passou a integrar o elenco profissional de maneira definitiva. Era constantemente elogiado por Jorge Jesus.

Ao todo, o volante acumulou oito partidas pelos profissionais do Flamengo, sendo quatro na temporada passada e o restante, nesta, quando iniciou os quatro primeiros jogos do Carioca, comandado por Maurício Souza.

Ele se juntará ao lateral-esquerdo Caio Roque, de 18 anos, cria do Ninho e também negociado com o Grupo City, inclusive sendo repassado ao mesmo clube belga.

Aos 19 anos, o atacante do Flamengo também já esteve na mira de dois clubes: o espanhol Almería e o cipriota Pafos, que quiseram adquirir seus direitos econômicos. Entretanto, a diretoria do Fla prefere dar rodagem ao atleta e não vendê-lo em definitivo - por ora.

Em tempo: o vínculo de Lincoln com o Flamengo dura até dezembro de 2023.