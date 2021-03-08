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futebol

Flamengo domina seleção da rodada do Carioca com seis representantes; confira

No sábado, no Maracanã, Rubro-Negro venceu o Macaé por 2 a 0 e se manteve com 100% de aproveitamento no Estadual...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 17:00
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Mesmo com um time repleto de jovens, o Flamengo iniciou o Carioca com confirmando o favoritismo. No último sábado, pela segunda rodada do Estadual, o Rubro-Negro venceu o Macaé por 2 a 0 e se manteve com 100% de aproveitamento no Estadual. A boa atuação coletiva, inclusive, fez com que a equipe dominasse a seleção da rodada.Em eleição popular nas redes sociais do Carioca, o Flamengo teve, no total, seis representantes no time ideal da segunda rodada. Na linha de defesa, Matheuzinho, Ramon e Natan foram selecionados. No meio-campo, os volantes João Gomes e Hugo Moura foram eleitos, enquanto Rodrigo Muniz, autor dos dois gols na partida contra o Macaé, garantiu vaga como um dos atacantes.
+ Confira a tabela completa do Carioca 2021
Além deles, o goleiro Andrey, do Volta Redonda, o zagueiro Kanu, o meia Bruno Nazário, ambos do Botafogo, o meia Romarinho, da Portuguesa, e o atacante Matheus Babi, também do Botafogo, completam a seleção da rodada. Novamente com o time de jovens à disposição, o Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu nesta segunda-feira e inicia a preparação para o clássico contra o Fluminense, pela terceira rodada da Taça Guanabara. A partida está marcada para o próximo domingo, às 18h (de Brasília), no Maracanã.

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