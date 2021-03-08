Flamengo domina seleção da rodada do Carioca com seis representantes; confira

Mesmo com um time repleto de jovens, o Flamengo iniciou o Carioca com confirmando o favoritismo. No último sábado, pela segunda rodada do Estadual, o Rubro-Negro venceu o Macaé por 2 a 0 e se manteve com 100% de aproveitamento no Estadual. A boa atuação coletiva, inclusive, fez com que a equipe dominasse a seleção da rodada.Em eleição popular nas redes sociais do Carioca, o Flamengo teve, no total, seis representantes no time ideal da segunda rodada. Na linha de defesa, Matheuzinho, Ramon e Natan foram selecionados. No meio-campo, os volantes João Gomes e Hugo Moura foram eleitos, enquanto Rodrigo Muniz, autor dos dois gols na partida contra o Macaé, garantiu vaga como um dos atacantes.