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Flamengo: Diego Alves reforça expectativa de retornar na próxima rodada

Rodrigo Caio, por sua vez, segue o tratamento no departamento médico e tende a permanecer como desfalque para o jogo diante do Sport, nesta segunda, fora de casa...
LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 13:08

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 13:08

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo voltou a treinar no Ninho do Urubu, desta vez pela manhã, neste sábado de forte calor (37ºC), visando ao jogo contra o Sport, na segunda-feira, em Recife. Pelo segundo dia consecutivo, Diego Alves participou de todas as atividades junto ao grupo e, assim, possui grandes chances de retornar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Reforçou as expectativas. Diego Alves dá sinais que está integralmente recuperado de dores na coxa direita, cuja lesão muscular no local foi informada pelo clube no dia 28 de dezembro. No período, Rogério Ceni escalou seis vezes Hugo Souza (Fortaleza, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Athletico e Grêmio) e uma vez César (Ceará).
Por outro lado, Rodrigo Caio deve seguir como baixa na equipe de Ceni. O zagueiro tem problemas musculares assim como teve o goleiro, ou seja, na coxa direita (adutor). Nesta manhã, o camisa 3 manteve o tratamento no departamento médico, sem ir a campo. SITUAÇÃO DO FLAMENGO NA TABELA
O Flamengo, que vem de vitória contra o Grêmio e dobrou as chances de título, segundo o site "Infobola", volta a campo nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), para encarar o Sport, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada do Brasileirão.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Neste momento, o Flamengo, vice-líder, está em segundo lugar, com 58 pontos - quatro a menos em relação ao Internacional, o primeiro colocado.

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