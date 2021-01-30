Flamengo: Diego Alves reforça expectativa de retornar na próxima rodada

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo voltou a treinar no Ninho do Urubu, desta vez pela manhã, neste sábado de forte calor (37ºC), visando ao jogo contra o Sport, na segunda-feira, em Recife. Pelo segundo dia consecutivo, Diego Alves participou de todas as atividades junto ao grupo e, assim, possui grandes chances de retornar na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Reforçou as expectativas. Diego Alves dá sinais que está integralmente recuperado de dores na coxa direita, cuja lesão muscular no local foi informada pelo clube no dia 28 de dezembro. No período, Rogério Ceni escalou seis vezes Hugo Souza (Fortaleza, Fluminense, Goiás, Palmeiras, Athletico e Grêmio) e uma vez César (Ceará).

Por outro lado, Rodrigo Caio deve seguir como baixa na equipe de Ceni. O zagueiro tem problemas musculares assim como teve o goleiro, ou seja, na coxa direita (adutor). Nesta manhã, o camisa 3 manteve o tratamento no departamento médico, sem ir a campo. SITUAÇÃO DO FLAMENGO NA TABELA

O Flamengo, que vem de vitória contra o Grêmio e dobrou as chances de título, segundo o site "Infobola", volta a campo nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), para encarar o Sport, na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada do Brasileirão.

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