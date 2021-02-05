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Flamengo derrota o Vasco, vê Inter tropeçar e só depende de si para o título: a classificação do Brasileirão

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LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 23:15

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 23:15

Crédito: O Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 0 no Maracanã, nesta quinta-feira (Alexandre Vidal / Flamengo
Os últimos capítulos do Brasileirão 2020 prometem. Nesta quinta-feira, a disputa pelo título da competição ganhou um novo fôlego. Isso porque o líder Internacional não passou de um empate sem gols contra o Athletico-PR na Arena da Baixada, enquanto que o Flamengo derrotou o Vasco por 2 a 0 no Maracanã.Os resultados fizeram a diferença entre os adversários diminuir para dois pontos. Dessa forma, o Rubro-Negro volta a depender somente de si para levantar a oitava taça de campeão nacional: na 37ª rodada, o time treinado por Rogério Ceni recebe o Inter no Maracanã.Na luta contra o rebaixamento, o Vasco voltou a flertar com o Z4. Além da derrota, o Cruz-Maltino viu o Fortaleza vencer o Coritiba mais cedo por 3 a 1 e está dois pontos de entrar no descenso. A quatro rodadas para o fim, o Coxa praticamente matou as chances de manutenção na elite nacional.
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