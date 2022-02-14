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Flamengo contrata volante que se destacou na Copinha por clube paulista

Ex-Novorizontino, André assinou por duas temporadas com o Flamengo...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 14:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 14:34
Nesta segunda-feira, o Flamengo sacramentou a contratação do volante André, de 18 anos, que estava no Novorizontino. O meio-campista foi um dos destaques da equipe paulista na mais recente Copa São Paulo de Futebol Júnior e assinou por duas temporadas com o Rubro-Negro.
- É com muita alegra e satisfação que chego a um dos maiores clubes do futebol mundial. O Flamengo não precisa de credenciais. E vestir essa camisa é uma grande responsabilidade, que me dá muito orgulho de ter a partir deste momento. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, ao clube, por acreditar no meu potencial, aos meus familiares, por todo o apoio nessa trajetória, e aos meus representantes por todo suporte na gestão da minha carreira - disse o jovem, que ainda agradeceu ao seu ex-clube:
- Também fica a minha gratidão ao Novorizontino, por ter me ajudado na minha formação como atleta. Agora é trabalhar forte para levar o Flamengo a todas as conquistas na temporada. Contem comigo sempre, Nação! Agora eu sou Mengão! - comemorou André nas redes sociais.
Em tempo: o Novorizontino foi eliminado da Copinha nas oitavas de final, para o América-MG, o que fez o clube ter a melhor campanha na história da competição.
Crédito: AndréassinouporduastemporadascomoFlamengo(Foto:Reprodução

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