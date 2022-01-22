Flamengo chega à décima saída do elenco no ano: veja saídas, sondagens e contratações do clube para 2022

Já são 10 negociações fechadas pelo Flamengo em 2022. Neste sábado, o goleiro Gabriel Batista assinou com o Sampaio Corrêa, sendo o 10º jogador a deixar o clube nesta temporada. Por ora, o clube da Gávea ainda não acertou a chegada de nenhum atleta para reforçar o grupo à disposição de Paulo Sousa.

Veja outras movimentações do Flamengo no mercado, até o momento, abaixo:CONTRATAÇÕES

O técnico Paulo Sousa foi a principal contratação do Flamengo até o momento. O português - que chegou com uma comissão técnica formada por seis profissionais - foi oficialmente apresentado nesta segunda,10 de janeiro.

Além de renovar com o meia Giorgian De Arrascaeta até o fim de 2026, a diretoria do Flamengo também garantiu a permanência de Thiago Maia. O volante rescindiu com o Lille, da França, e assinou por quatro temporadas.

O clube deseja alcançar o mesmo desfecho para Andreas Pereira, que está emprestado pelo Manchester United (ING) até junho. A proposta inicial, por quase 8 milhões de euros, já foi enviada, mas ainda não há uma definição.

NA MIRA

Atualmente, o Flamengo não tem negociações em andamento com nenhum nome. O clube, porém, identificou as carências do elenco junto a Paulo Sousa.

Por outro lado, recentemente, segundo o jornal português "A Bola", o Flamengo sondou o Benfica para saber as possibilidades de negócio com Everton Cebolinha. O jornal ainda revela que Atlético-MG e Palmeiras também fizeram consultas informais para saber a situação do atacante revelado pelo Grêmio. QUEM SAIU

Antes de Gabriel Batista, o goleiro César também anunciou sua saída do clube após 12 anos. Com contrato até abril de 2022, as partes acertaram a rescisão. A barca do Flamengo ainda tem: Kenedy, de volta ao Chelsea; Bruno Viana, com contrato encerrado; Piris da Motta, João Lucas, Max e Bill, vendidos; Hugo Moura e Vitor Gabriel, emprestados ao Athletico e Juventude, respectivamente.QUEM PODE SAIR

Outro nome que desperta o interesse de clubes do exterior é o de Ramon. O LANCE! apurou que Benfica (POR), Granada (ESP) e Basel (SUI) sondaram a situação do lateral-esquerdo. O Flamengo ainda não recebeu proposta oficial.

Já Gabigol foi alvo de sondagem do Newcastle e oferta do West Ham, a qual foi prontamente recusada pelo Fla, confirmou Junior Pedroso. O empresário de Gabi também falou sobre a possibilidade do jogador voltar ao futebol europeu.

Além deles, o Flamengo pode vender Michael para o Al Hilal, da Arábia Saudita. O clube árabe fez proposta, e o Rubro-Negro sinalizou que aceitará a oferta.TIME-BASE DE 2022

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

DESAFIOS PARA 2022

Após terminar a temporada com dois vices, o Flamengo buscará os títulos do Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 10 de janeiro. A tendência é que, assim como nos últimos anos, o clube atue com uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Estadual, que tem início em 26 de janeiro.

> Confira a tabela do Cariocão

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022

26/1 - Flamengo x Portuguesa (Estádio Luso Brasileiro)29/1 - Volta Redonda x Flamengo (Estádio Raulino de Oliveira)2/2 - Flamengo x Boavista (Estádio Luso Brasileiro)6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.