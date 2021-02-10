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futebol

Flamengo anuncia renovação de contrato com João Gomes até o fim de 2025

Volante de 19 anos tinha vínculo até 2022 e ganha aumento salarial. Nesta temporada, foram 12 jogos disputados no profissional, sendo quatro como titular...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 10:29

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 10:29

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo anunciou, na manhã desta quarta-feira, a renovação de contrato do volante João Gomes. Com um ajuste no valor salarial, o vínculo do jovem, que ia até dezembro de 2022, foi prolongado por mais três anos, até o fim de 2025.
+ BH no topo e Pedro apenas em 16º: confira a lista dos jogadores mais utilizados por Ceni no FlamengoJoão Gomes, que completa 20 anos nesta sexta-feira, subiu ao profissional em 2020 devido ao elevado número de desfalques do elenco rubro-negro e rapidamente mostrou potencial. Até o momento, disputou 12 partidas, sendo quatro como titular (contra São Paulo, Santos, Bahia e Red Bull Bragantino, todas pelo Brasileirão).
Com Willian Arão atuando como zagueiro e Thiago Maia lesionado, Gomes se tornou a primeira opção no banco de reservas para a posição de volante. Os titulares do setor na reta final da temporada são Diego Ribas e Gerson.
+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão
Em situação delicada na briga pelo título brasileiro, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), para encarar o Corinthians, no Maracanã. Após substituir Diego diante do RB Bragantino, na última rodada, João Gomes cumprirá suspensão e é desfalque para Rogério Ceni.

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