Flamengo anuncia renovação de contrato com João Gomes até o fim de 2025

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo anunciou, na manhã desta quarta-feira, a renovação de contrato do volante João Gomes. Com um ajuste no valor salarial, o vínculo do jovem, que ia até dezembro de 2022, foi prolongado por mais três anos, até o fim de 2025.

+ BH no topo e Pedro apenas em 16º: confira a lista dos jogadores mais utilizados por Ceni no FlamengoJoão Gomes, que completa 20 anos nesta sexta-feira, subiu ao profissional em 2020 devido ao elevado número de desfalques do elenco rubro-negro e rapidamente mostrou potencial. Até o momento, disputou 12 partidas, sendo quatro como titular (contra São Paulo, Santos, Bahia e Red Bull Bragantino, todas pelo Brasileirão).

Com Willian Arão atuando como zagueiro e Thiago Maia lesionado, Gomes se tornou a primeira opção no banco de reservas para a posição de volante. Os titulares do setor na reta final da temporada são Diego Ribas e Gerson.

+ Ainda dá para o Fla? Confira a tabela completa do Brasileirão