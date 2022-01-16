Flamengo anuncia atacante ex-Juventus para o time feminino

Nome de muito peso no futebol feminino nos últimos anos, Maria Alves é o novo reforço do Flamengo para 2022. A atleta, com passagem por diversos clubes nacionais e pela Juventus, da Itália, já realizou exames médicos, testes físicos e está à disposição do treinador Luis Andrade.Maria tem diversos títulos no currículo. Ela estava no Centro Olímpico quando a equipe conquistou a primeira edição do Campeonato Brasileiro da história, em 2013, e no São José quando o time teve um 2014 de muitos êxitos. Além disso, coleciona convocações para a Seleção e é bicampeã do Campeonato Italiano e da Supercopa.