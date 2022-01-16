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futebol

Flamengo anuncia atacante ex-Juventus para o time feminino

Maria Alves, rubro-negra de coração, vibrou muito com o acerto: 'É a realização de um sonho de infância'...
LanceNet

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Publicado em 

16 jan 2022 às 18:35

Publicado em 16 de Janeiro de 2022 às 18:35

Nome de muito peso no futebol feminino nos últimos anos, Maria Alves é o novo reforço do Flamengo para 2022. A atleta, com passagem por diversos clubes nacionais e pela Juventus, da Itália, já realizou exames médicos, testes físicos e está à disposição do treinador Luis Andrade.Maria tem diversos títulos no currículo. Ela estava no Centro Olímpico quando a equipe conquistou a primeira edição do Campeonato Brasileiro da história, em 2013, e no São José quando o time teve um 2014 de muitos êxitos. Além disso, coleciona convocações para a Seleção e é bicampeã do Campeonato Italiano e da Supercopa.
- Cheguei e estou muito motivada. Jogar no meu clube do coração é a realização de um sonho de infância. Espero ser muito feliz junto com a Nação e que a gente possa fazer uma grande temporada - disse Maria, nascida no Piauí e conhecida pela velocidade e arremates precisos.
Crédito: MariaAlveséanovaatacantedoFlamengopara2022(Foto:PaulaReis/Flamengo

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