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Flamengo age rápido, e Pablo fica à disposição para fase final do Carioca: 'Acredito que estou quase 100%'

Zagueiro teve o nome regularizado junto à Ferj nesta segunda-feira, data limite para inscrição de atletas para as semifinais e finais do Campeonato Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 19:23

Publicado em 14 de Março de 2022 às 19:23

Chegou ao Rio de Janeiro, foi anunciado, conheceu o Ninho do Urubu e já está à disposição do técnico Paulo Sousa. As últimas 24h foram movimentadas para o Pablo, que teve o nome regularizado junto à Ferj. A diretoria do Flamengo agiu rápido para deixar o zagueiro em condições de atuar na reta final do Carioca. O prazo final para a inscrição de reforços no Estadual era nesta segunda-feira.Na quarta, o Flamengo disputa a primeira partida da semifinal contra o Vasco, no Maracanã. A utilização do zagueiro nesta partida é improvável, uma vez que a única oportunidade de treinar com o grupo antes do clássico será nesta terça. No domingo, o Rubro-Negro volta a enfrentar o rival, novamente no Maracanã. O último jogo de Pablo foi em 12 de dezembro, pelo Lokomotiv. Como deixou a Rússia rumo ao Brasil neste mês, devido à guerra causada pela invasão do exército russo na Ucrânia, o atleta está sem treinar há oito dias com bola, como o próprio afirmou à FlaTV. Contudo, antes disso o zagueiro estava em atividade.
- Tem uns oito dias que não estou treinando com bola, desde que saí da Rússia, mas venho treinando individualmente. Mas acredito que estou praticamente 100%. Estava em pré-temporada, fazendo amistosos, mas a parte de jogar é com o Mister. Temos uma equipe muito qualificada - avaliou o novo reforço.
Crédito: PablojárealizoualgumasatividadesnoNinhodoUrubunestasegunda-feira(Foto:@mcortesdasilva8/CRF

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