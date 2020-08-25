Fisiologista explica como Palmeiras irá aproveitar semana livre

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras não entra em campo no meio da semana, sendo os primeiros seis dias de folga desde o retorno do futebol, em 22 de julho. Como dito pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, isso será aproveitado para recuperar os atletas, que, após tempo parado, realizaram uma maratona de jogos.

Desde o retorno, foram dez partidas em 32 dias, contando Campeonato Paulista, quando foi campeão em cima do Corinthians, e Campeonato Brasileiro, competição na qual está com um jogo de atraso. O fisiologista do clube, Vinicius Ponzio, detalhou de que forma o clube deve aproveitar a semana livre para recuperar o desgaste e preparar os jogadores para os próximos meses.

- Procuraremos fazer a recuperação do que foi gerado de estresse e dano muscular nas últimas semanas. Utilizando toda a estrutura que temos aqui para otimizar a recuperação, desde a nutrição aos processos internos. O controle de carga será fundamental para equilibramos bem e retomarmos essa sequência de jogos e demanda que teremos nas próximas semanas – disse.Neste momento, a situação do Alviverde é a seguinte: Marcos Rocha está em recuperação (de duas a três semanas, provavelmente) por conta de uma lesão muscular na coxa; Matias Viña e Gabriel Veron estão em transição física e Felipe Melo segue cronograma de tratamento - ele não atua desde a segunda final do Paulistão.

Por meio de uma nova tecnologia de monitoramento cardíaco adquirida após a pausa, o Palmeiras consegue coletar dados em tempo real. Assim, os fisiologistas atuam em parceria com a comissão técnica para preparar um cronograma individual para cada jogador.

- Os próprios atletas têm essa consciência. Quando terminam os treinos e jogos eles nos procuram para saber o quanto eles percorreram em alta intensidade, a distância total, até para fazermos as manipulações durante a semana. Para nós é bacana esse interesse, valoriza e ajuda o nosso trabalho - completou.