Firmino celebra vitória com mais um gol marcado: 'Feliz por ter ajudado'

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O brasileiro Roberto Firmino foi mais uma vez fundamental para o Liverpool continuar sonhando com uma vaga na Champions League. Após abrir o placar no triunfo dos Reds sobre o Burnley nesta quarta-feira, que colocou sua equipe na quarta posição do Campeonato Inglês, o camisa 9 comemorou a fase.

+ Veja a tabela da Premier League- Nosso grupo é muito forte, nunca duvidamos da nossa capacidade. Quando o título passou a não ser mais possível, continuamos lutando pela Champions. A entrega do time se manteve, reagimos bem na reta final, muito focados, e voltamos à zona de classificação a uma rodada do fim. Mas precisamos confirmar essa ascensão no último jogo da temporada. Só dependemos de nós.

+ Título, Champions, Liga Europa, rebaixamento… Veja o que está em jogo na última rodada dos principais campeonatos europeus

A uma rodada do fim da Premier League, o time de Jürgen Klopp agora depende apenas de si para conquistar uma vaga que parecia distante há algumas rodadas. O gol marcado por Firmino, que foi convocado para a Seleção Brasileira na última sexta-feira, foi o segundo nos últimos três jogos.