Firmino celebra 'retorno mágico' ao Liverpool com título da Copa da Inglaterra

O atacante Roberto Firmino comemorou o retorno aos gramados justamente na conquista do Liverpool do título da Copa da Inglaterra sobre o Chelsea, nos pênaltis. O brasileiro, que já havia sido relacionado na última partida dos Reds pela Premier League, desta vez entrou em campo, durante a prorrogação, e conquistou o título que lhe faltava com a camisa vermelha. No Liverpool desde a temporada 2015/16, Firmino havia conquistado cinco títulos: Champions League (2018/19), Mundial de Clubes (2019), Premier League e Supercopa da Europa (2019/20) e a Copa da Liga Inglesa deste ano, justamente contra o Chelsea e também decidida nos pênaltis.

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- É muito complicado ficar de fora, não poder ajudar os companheiros em jogos importantes, mas temos um grupo muito bom que é capaz de seguir sempre forte. E, graças a Deus, consegui estar à disposição para essa partida e voltar a jogar em um jogo desse tamanho é muito especial. Estou muito feliz em poder voltar a fazer o que mais amo e, principalmente, por mais esse título que conquistamos. É, sem dúvida, um retorno mágico. Um título que faltava e que agora colocamos na nossa galeria. Agora temos que comemorar e já voltar a pensar nos próximos compromissos, pois ainda temos decisões pela frente - afirmou.+ Villarreal anunciou obra: veja os projetos de novos estádios dos clubes europeus

Para o Liverpool restam três jogos nesta temporada e dois títulos em disputa. Os próximos dois compromissos são pela Premier League, contra o Southampton, fora de casa, no dia 17, e contra o Wolverhampton, em Anfield, no dia 22. Só a vitória interessa para os Reds, que ainda precisam contar com tropeços do Manchester City. E para fechar a temporada, o duelo contra o Real Madrid pela final da Champions League, no dia 28, na França.