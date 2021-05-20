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Finalistas, Palmeiras e São Paulo lideram quase todas as estatísticas do Paulistão

Números ajudam a explicar as diferenças entre os dois rivais...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 13:30
Crédito: Raphael Veiga é o artilheiro do Palmeiras na temporada (Divulgação / Palmeiras
Palmeiras e São Paulo fazem uma justa final de Campeonato Paulista. Quando a bola rolar nesta quinta-feira, às 22 horas, no Allianz Parque, teremos os dois times de melhor desempenho na competição em praticamente todos os fundamentos. Números que, além de mostrar o bom momento das duas equipes, ajudam a explicar também suas diferenças.
Dono do melhor ataque do campeonato, com 36 gols, o Tricolor tem a maior média de posse de bola (62,3%), segundo dados do site Footstas, enquanto o Alviverde é apenas o 5º (54%). O que faz dos comandados de Hernán Crespo também os líderes em passes certos, com 6514. O Palmeiras é o segundo, com 4921. Uma diferença significativa que mostra estilos distintos.
O time de Abel Ferreira é quem mais tenta e completa lançamentos, acertando 199 dos 529 tentados. A ideia é ligar rapidamente seus jogadores de velocidade para uma transição mais vertical, colocando-os em uma situação de um contra um. O que faz do Palmeiras a equipe que mais dribla no campeonato, com 67 fintas corretas até o momento.
Já a ideia de Crespo, de valorizar a posse e circular a bola antes de agredir, deixa o São Paulo também como a equipe que mais cruza. Jogando muitas vezes contra defesas fechadas, o Tricolor já levantou 342 bolas para a área adversária, tendo êxito em 83 delas e marcou oito vezes de cabeça. Arboleda e Gabriel Sara, com dois gols cada, são os principais destaques no jogo aéreo. Daniel Alves, com 21 cruzamentos certos, é o líder do campeonato no quesito.
O Palmeiras, no entanto, tem suas armas para segurar o forte ataque tricolor. O time tem a segunda defesa menos vazada do campeonato, com apenas 10 gols sofridos em 14 partidas - Bragantino, com 8, teve o melhor desempenho -, é o primeiro em interceptações, com 66, e o 3º em desarmes, com 199 - São Paulo é 2º com quatro a mais.
Números que apontam para ideias diferentes de seus treinadores, mas também para um equilíbrio na decisão. Resta saber quem irá impor seu estilo em campo.

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