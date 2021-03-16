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futebol

Fim de ciclo: Uendel encerra sua passagem pelo Internacional após quatro anos

Jogador está perto de ser oficializado como reforço do Cuiabá para seguir disputando a elite do futebol nacional...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 18:02

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 18:02
Crédito: Jogador estava no Colorado desde 2017 (Ricardo Duarte/Internacional
Depois de uma trajetória construída através de 131 compromissos com a camisa do Internacional, chegou ao fim nessa terça-feira (16) a passagem do lateral-esquerdo Uendel pelo clube do Beira-Rio.>Classificação atualizada do GauchãoEm uma nota curta, o Inter oficializou o acordo entre as partes chamado de "rescisão amigável", exaltando o profissionalismo demonstrado pelo jogador de 32 anos de idade desde 2017, data em que chegou para o Colorado depois de passar pelo Corinthians.
- O Sport Club Internacional comunica que rescindiu amigavelmente o contrato com o lateral-esquerdo Uendel. No Inter desde de 2017, o jogador atuou por 131 vezes. O Clube agradece o período em que o atleta defendeu o Colorado, com muita dedicação e profissionalismo, e deseja sorte na continuidade da sua carreira - comunicou o Internacional.
A tendência é que, nos próximos dias, ele seja anunciado como reforço do Cuiabá para a disputa da primeira temporada da história dos mato-grossenses na Série A do Brasileirão.
Segundo o portal 'ge', existia a possibilidade de Uendel ser apenas emprestado pelo Inter visando mais oportunidades. Porém, falhas cometidas principalmente na reta final da temporada 2020 acabaram pesando para a longeva relação receber um ponto final.
Com isso, agora o técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez tem a sua disposição no setor Moisés, atual titular, e o jovem Léo Borges, cria do Celeiro de Ases.

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