Fim de ciclo: Uendel encerra sua passagem pelo Internacional após quatro anos

Crédito: Jogador estava no Colorado desde 2017 (Ricardo Duarte/Internacional

Depois de uma trajetória construída através de 131 compromissos com a camisa do Internacional, chegou ao fim nessa terça-feira (16) a passagem do lateral-esquerdo Uendel pelo clube do Beira-Rio.>Classificação atualizada do GauchãoEm uma nota curta, o Inter oficializou o acordo entre as partes chamado de "rescisão amigável", exaltando o profissionalismo demonstrado pelo jogador de 32 anos de idade desde 2017, data em que chegou para o Colorado depois de passar pelo Corinthians.

- O Sport Club Internacional comunica que rescindiu amigavelmente o contrato com o lateral-esquerdo Uendel. No Inter desde de 2017, o jogador atuou por 131 vezes. O Clube agradece o período em que o atleta defendeu o Colorado, com muita dedicação e profissionalismo, e deseja sorte na continuidade da sua carreira - comunicou o Internacional.

A tendência é que, nos próximos dias, ele seja anunciado como reforço do Cuiabá para a disputa da primeira temporada da história dos mato-grossenses na Série A do Brasileirão.

Segundo o portal 'ge', existia a possibilidade de Uendel ser apenas emprestado pelo Inter visando mais oportunidades. Porém, falhas cometidas principalmente na reta final da temporada 2020 acabaram pesando para a longeva relação receber um ponto final.