Filho de Cristian assina contrato para atuar pelo sub-13 do Corinthians

Crédito: Reprodução/Instagram Cristian

De olho no futuro e ao mesmo tempo no passado, o Corinthians assinou um vínculo federativo com o filho do volante Cristian. É mais um descendente de um ídolo alvinegro que firma contrato com o Timão Recentemente foi a vez do filho de Fagner. Aos 12 anos de idade, Cristian Júnior atuará pelo time sub-13.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Por conta da idade, o vínculo é válido por um ano e tem efeito para fins de competição na base. O registro, no futuro, pode valer para o mecanismo de solidariedade da Fifa, que rende porcentagens ao clube formador do atleta.

Cristian Júnior também atua pelo futsal do Corinthians e deve conciliar as atividades nas duas modalidades. Henrique, filho de Fagner, que também foi registrado na base corintiana, faz parte do elenco sub-12.Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Cristian comemorou o acerto do filho com o Timão e desejou sucesso na carreira que escolheu seguir.

- Como você escolheu o futebol como profissão, eu desejo sucesso, e saiba que esse caminho é para poucos e que sempre mantenha os pés no chão. E continue sendo esse menino humilde sem pisar em ninguém. Sempre corra pelo o certo, o que vai valer lá na frente quando for contar para seus filhos que se você venceu será pelo seu esforço, pelo seu desempenho - disse o volante.