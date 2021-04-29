Fica ou vai embora? Dirigente do Inter fala sobre futuro de Rodinei

O futuro de Rodinei é um dos principais temas de debate dentro do Internacional. Com vinculo até maio, o Colorado precisa comprar o atleta do Flamengo, caso queira ficar com ele em definitivo.

‘Estamos monitorando esse atleta há bastante tempo, nesse momento ele é nosso atleta até o final de maio, está registrado para jogar a Libertadores e vai nos ajudar. É um atleta integrado, não só dentro de campo, fora de campo é um dos líderes do grupo. É dedicado. É uma situação ainda que temos um prazo para se manifestar’, pontuou.