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futebol

Fica ou vai embora? Dirigente do Inter fala sobre futuro de Rodinei

Vice-presidente do Colorado, João Patrício Hermann informou que não tem prazo para sacramentar a permanência do lateral-direito...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 19:15

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 19:15
Crédito: Ricardo Duarte/Inter
O futuro de Rodinei é um dos principais temas de debate dentro do Internacional. Com vinculo até maio, o Colorado precisa comprar o atleta do Flamengo, caso queira ficar com ele em definitivo.
Nesta quinta-feira, em conversa com a Rádio Guaíba, João Patrício Hermann explicou a situação do lateral-direito.
‘Estamos monitorando esse atleta há bastante tempo, nesse momento ele é nosso atleta até o final de maio, está registrado para jogar a Libertadores e vai nos ajudar. É um atleta integrado, não só dentro de campo, fora de campo é um dos líderes do grupo. É dedicado. É uma situação ainda que temos um prazo para se manifestar’, pontuou.
Reposição
Caso não opte pela compra de Rodinei, o Internacional poderá contar com Saravia, Lucas Mazetti, Heitor e Vinicius Tobias.

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