Fernandes justifica campeonato ruim do Santos por problemas extracampo

O Santos terá um jogo importantíssimo no próximo domingo (9), na Vila Belmiro, contra o São Bento. Em caso de derrota, o Peixe será rebaixado pela primeira vez em sua história. Em caso de empate ou vitória, o clube conseguirá escapar de um possível vexame no Campeonato Paulista.Após o revés no clássico para o Palmeiras, por 3 a 2, o treinador Marcelo Fernandes comentou sobre a importância da partida contra o São Bento. E ele garantiu time titular do Peixe no confronto.“Estratégia é sempre vencer. A equipe jogou uma partida de igual para igual com o Palmeiras, tivemos 22 finalizações contra nove, infelizmente não soubemos aproveitar nossas oportunidades e eles foram eficazes nas deles. Domingo vamos jogar com toda força para que façamos um grande jogo e o time some os três pontos”, disse Marcelo Fernandes em sua entrevista coletiva virtual.Os problemas que o Peixe teve desde anos anteriores até chegar o presidente Andres Rueda, como troca de gestão e o transferban que durou cerca de um ano, atrapalharam o começo desta temporada. Fazendo uma comparação com o último Santos e Palmeiras, na final da Libertadores, o Alvinegro não tem mais em seu elenco Lucas Veríssimo, Pituca e Soteldo, pilares do time dirigido por Cuca.