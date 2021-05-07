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futebol

Fernandes justifica campeonato ruim do Santos por problemas extracampo

Fernando Diniz deve ser anunciado como novo técnico do Peixe nas próximas horas...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 00:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2021 às 00:27
Crédito: Geraldo Bubniak
O Santos terá um jogo importantíssimo no próximo domingo (9), na Vila Belmiro, contra o São Bento. Em caso de derrota, o Peixe será rebaixado pela primeira vez em sua história. Em caso de empate ou vitória, o clube conseguirá escapar de um possível vexame no Campeonato Paulista.Após o revés no clássico para o Palmeiras, por 3 a 2, o treinador Marcelo Fernandes comentou sobre a importância da partida contra o São Bento. E ele garantiu time titular do Peixe no confronto.“Estratégia é sempre vencer. A equipe jogou uma partida de igual para igual com o Palmeiras, tivemos 22 finalizações contra nove, infelizmente não soubemos aproveitar nossas oportunidades e eles foram eficazes nas deles. Domingo vamos jogar com toda força para que façamos um grande jogo e o time some os três pontos”, disse Marcelo Fernandes em sua entrevista coletiva virtual.Os problemas que o Peixe teve desde anos anteriores até chegar o presidente Andres Rueda, como troca de gestão e o transferban que durou cerca de um ano, atrapalharam o começo desta temporada. Fazendo uma comparação com o último Santos e Palmeiras, na final da Libertadores, o Alvinegro não tem mais em seu elenco Lucas Veríssimo, Pituca e Soteldo, pilares do time dirigido por Cuca.
Marcelo Fernandes disse na coletiva que os problemas extracampo do clube que deixaram o Santos nessa situação atual sofrível.
“Explicar que foi um ano de troca de gestão, perda de jogadores, transferban, muitos meninos, técnico chegou com nova filosofia e houve uma troca. Tudo influencia. Molecada está querendo, agora é ter calma. Trabalhar bastante para um jogo normal que sempre fazemos em casa, no domingo, para conseguir um grande resultado", finalizou o atual comandante santista, que deve estar com os dias contados como técnico do clube. O Peixe acertou a contratação de Fernando Diniz. O anúncio oficial da contratação do treinador deve ocorrer nas próximas horas.

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