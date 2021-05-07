Fernandes justifica campeonato ruim do Santos por problemas extracampo

O Santos terá um jogo importantíssimo no próximo domingo (9), na Vila Belmiro, contra o São Bento. Em caso de derrota, o Peixe será rebaixado pela primeira vez em sua história. Em caso de empate ou vitória, o clube conseguirá escapar de um possível vexame no Campeonato Paulista.Após o revés no clássico para o Palmeiras, por 3 a 2, o treinador Marcelo Fernandes comentou sobre a importância da partida contra o São Bento. E ele garantiu time titular do Peixe no confronto.“Estratégia é sempre vencer. A equipe jogou uma partida de igual para igual com o Palmeiras, tivemos 22 finalizações contra nove, infelizmente não soubemos aproveitar nossas oportunidades e eles foram eficazes nas deles. Domingo vamos jogar com toda força para que façamos um grande jogo e o time some os três pontos”, disse Marcelo Fernandes em sua entrevista coletiva virtual.Os problemas que o Peixe teve desde anos anteriores até chegar o presidente Andres Rueda, como troca de gestão e o transferban que durou cerca de um ano, atrapalharam o começo desta temporada. Fazendo uma comparação com o último Santos e Palmeiras, na final da Libertadores, o Alvinegro não tem mais em seu elenco Lucas Veríssimo, Pituca e Soteldo, pilares do time dirigido por Cuca.
Marcelo Fernandes disse na coletiva que os problemas extracampo do clube que deixaram o Santos nessa situação atual sofrível.
“Explicar que foi um ano de troca de gestão, perda de jogadores, transferban, muitos meninos, técnico chegou com nova filosofia e houve uma troca. Tudo influencia. Molecada está querendo, agora é ter calma. Trabalhar bastante para um jogo normal que sempre fazemos em casa, no domingo, para conseguir um grande resultado", finalizou o atual comandante santista, que deve estar com os dias contados como técnico do clube. O Peixe acertou a contratação de Fernando Diniz. O anúncio oficial da contratação do treinador deve ocorrer nas próximas horas.