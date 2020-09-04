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futebol

Fernandão rescinde contrato com o Bahia e está livre no mercado

De volta ao Esquadrão de Aço, o atacante nunca repetiu as boas atuações da sua primeira passagem e deixou o clube nesta sexta-feira...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 16:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 16:08
Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia
Chegou ao fim a segunda passagem de Fernandão pelo Bahia. Nesta sexta-feira, jogador e clube acertaram a rescisão de maneira amigável e agora ele está livre para assinar com outro time.Querido pela torcida do Esquadrão de Aço, Fernandão nunca conseguiu repetir o mesmo desempenho que teve em 2013, quando vestiu a camisa do Tricolor pela primeira vez.
Além disso, o seu concorrente foi Gilberto, que não costuma desperdiçar as oportunidades e tornou-se indispensável no time de Salvador.
No total, Fernandão disputou 61 jogos pelo Bahia em seu retorno e marcou apenas 16 gols, desempenho bem abaixo do esperado.
Futuro
Tudo indica que Fernandão vai atuar na Turquia. Quando encerrou a sua primeira passagem pelo Bahia, ele atuou no país por cinco anos, onde vestiu as camisas do Buraspor e Fenerbahçe.

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