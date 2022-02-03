Ferj detalha próximas rodadas do Campeonato Carioca; veja como ficou o calendário do Vasco

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) detalhou, na última quarta-feira, a tabela da quinta a oitava rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Nem todas as partidas do Vasco tiveram seus locais definidos. O clássico contra o Botafogo, por exemplo, ainda não tem o Estádio certo em que será realizado. Com um bom início, o Gigante da Colina soma sete pontos em três partidas. A equipe derrotou o Volta Redonda, fora de casa, por 4 a 2, com uma estreia que animou e surpreendeu a torcida. Contra o Boavista, Raniel abriu o placar, mas o time cedeu o empate aos 38 do segundo tempo.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Nesta quarta, o Cruz-Maltino conquistou mais três pontos ao voltar a vencer em São Januário depois de mais de três meses. Os comandados de Zé Ricardo abriraram três gols contra o Nova Iguaçu, mas tomaram dois na reta final da partida. O treinador admitiu a insatisfação pelo time ter sofrido em uma vitória que se mostrava tranquila, desde então.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

O próximo compromisso acontece no domingo, contra o Madureira, às 15h30, no Estádio Conselheiro Galvão. Entre as rodadas com horários e datas já definidas pela federação, o Vasco terá seu primeiro clássico pela frente, dia 14 (segunda-feira), às 20h, diante do Botafogo - ainda sem local decidido.VEJA AS PRÓXIMAS PARTIDAS DO VASCO:

4ª rodadaMadureira x Vasco - 06/02 - 15h30 - Conselheiro Galvão - transmissão do pay-per-view

5ª rodadaVasco x Portuguesa – 09/02 – 21h35 – São Januário - transmissão da Record e do pay-per-view

6ª rodadaVasco x Botafogo – 14/02 – 20h – local a definir - transmissão do pay-per-view

7ª rodadaVasco x Bangu – 17/02 – 20h30 – São Januário - transmissão do pay-per-view

8ª rodadaAudax Rio x Vasco– 20/02 – 16h – Raulino de Oliveira - transmissão da Record do pay-per-view